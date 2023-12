Grupo Carrís Hoteles arranca una nueva etapa centrada en servicios para turismo y negocios

Grupo Carrís Hoteles arranca una nueva etapa en 2024 para la que lleva preparándose durante los últimos seis meses, centrada en la mejora de sus servicios, y sigue apostando por la profesionalidad dentro del sector.

El Grupo, que ofrece servicios hoteleros en Santiago, A Coruña, Lugo, Ourense y Oporto, ha decidido dejar de ofrecerlos en Ferrol por una estrategia de posicionamiento en el mercado. Este establecimiento no encaja en el producto y servicio que tiene planteado la compañía.

En concreto, Grupo Carrís Hoteles dispone de hoteles de 4 y 3 estrellas en Santiago, A Coruña, Ourense y Oporto y hostales, pensiones y albergues en Santiago y Lugo. Una de las claves del éxito de su oferta hotelera está en la excelente ubicación de sus enclaves, tanto para la opción de negocios como para la turística, del corazón de la zona vieja compostelana a la Ribeira portuguesa de Oporto, que año tras año aumenta su atractivo turístico.

Monte do Gozo, un diamante en bruto que Carrís ya está tallando

Tras la pandemia, el albergue privado de Monte do Gozo, cuya explotación durante 15 años está en manos del Grupo, ha remontado su actividad hasta unas cifras de ocupación récord, pese a que este 2023 no ha sido año santo.

Grupo Carrís, que está sumido en un proceso continuado de reformas y mejoras de los espacios que gestiona, se ha mostrado muy satisfecho con los resultados postpandemia y prevé un incremento de los beneficios para el próximo ejercicio 2024.

Grupo Carrís vuelve a cifras prepandemia

En términos generales, el Grupo ha conseguido remontar su actividad después del impacto que el covid-19 tuvo en el sector, hasta cifras de negocio similares a las anteriores a la pandemia.

Fuente Comunicae