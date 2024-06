Enneagram Personality Test: Desde hace unos años el test de eneagrama está transformando vidas

El Test de Eneagrama a nivel mundial ha ganado una notable popularidad en los últimos años, con un 85% de personas que afirman haber mejorado su bienestar personal y profesional tras conocer su tipo de eneagrama o eneatipos. Esta herramienta no solo está siendo usada por personas comunes y corrientes, sino también por empresas para sus procesos de seleccion y desarrollo personal, personajes famosos para mejorar su salud mental y redirigir sus vidas en diversos aspectos… Se puede pensar que es una locura, pero el Eneagrama ha ayudado a muchos a conocerse más a fondo.

Entonces ¿Por qué es crucial conocerse a través del eneagrama? El eneagrama es una poderosa herramienta de autoconocimiento que describe nueve tipos de personalidad distintos. «Al conocer de qué tipo de eneagrama eres, lograrás identificar patrones de comportamiento, comprender motivaciones profundas y desarrollar estrategias para mejorar el bienestar emocional y mental, ¿parece increíble no? Pero al hacerlo cambiará la vida de cualquiera».

Sin embargo, hay un reto bastante importante para conocer el eneagrama. El mercado está saturado de pruebas, ninguna gratuita da una respuesta verdadera adaptada a la persona, el mercado tiene demasiadas pruebas de personalidad que buscan monetizar. Más del 70% de las pruebas no dejan terminar y no se conoce al 100% Eneatipo. «Hay personas que pasan años sin conocer su personalidad y terminan siendo infelices por no saber cómo desarrollar un mejor bienestar», comenta uno de los fundadores de Enneagram Personality Test, quienes están altamente comprometidos en ofrecer un test que pueda llegar a cualquier persona para ayudarles a cambiar su forma de ver la vida. «Nuestro objetivo es que todos, sin distinción alguna, puedan acceder a esta valiosa herramienta de forma gratuita». Desarrollado por cuatro apasionados investigadores del comportamiento y desarrollo mental humano, los creadores de este «Nuevo Test de Eneagrama» están comprometidos a seguir aumentando el crecimiento del eneagrama en el mundo.

El Test de Eneagrama no solo ha transformado la vida de muchas personas, sino que también ha sido adoptado por grandes corporaciones. Shopify, el gigante mundial del comercio electrónico, anima a sus empleados a realizar tests de personalidad y a publicar sus resultados para que los analicen sus compañeros de trabajo. Los dirigentes de Shopify son desde hace tiempo fans del test de personalidad del Eneagrama, tanto que animan a sus empleados a realizarlo y a compartir sus resultados en un sistema interno al incorporarse a la empresa. El Eneagrama y los tests psicométricos están apareciendo cada vez más en las empresas importantes en el mundo, a medida que la industria de los tests de personalidad, que mueve 2.000 millones de dólares al año, va ganando influencia en la zona corporativa.

«¿Sabían que más del 90% de las personas que han realizado el Test de Eneagrama reportan una mayor autocomprensión y satisfacción personal?» Este test ha sido una herramienta transformadora para millones, permitiéndoles descubrir aspectos profundos de su personalidad y mejorar sus interacciones y relaciones.

