Rubén Fornell: «El éxito empresarial y el desarrollo personal son dos caras de la misma moneda»

Hace un año, Fornell tomó una decisión importante al integrarse en el Grupo Cala Bandida. Después de años asesorando a empresas y una década con su propia consultoría, sentía el deseo y la capacidad de formar parte de un proyecto más grande de forma estable. «Había recibido ofertas de algunas grandes corporaciones, pero mi interés se inclinaba hacia un proyecto más humano y cercano. En el Grupo Cala Bandida encontré una similitud de valores humanos y profesionales donde poder generar ese beneficio mutuo fundamental en las organizaciones: aportar valor y sentir tu lugar», explica Fornell.

«Desde un inicio se dio una articulación muy natural con el CEO, Lucas Gisbert, que tomó forma definitiva cuando pude conocer las profundidades de la organización. Entonces decidimos vincularnos ambas partes de una forma sólida, y personalmente concluí algunos proyectos profesionales para poder dedicar mi energía al Grupo Cala Bandida», relata.

Desde su perspectiva, Fornell considera que la hostelería necesita realizar cambios rápidos para sobrevivir. «Las materias se han encarecido, los equipos presentan inestabilidades reforzadas por políticas que no sirven de apoyo y los márgenes se han estrechado», comenta.

Además, señala que el público más joven se está polarizando, afectando a los establecimientos que anteriormente eran populares. «Habrá muchos sitios que tendrán que reconvertir la carta y oferta para posibilitar un ticket más bajo en ocasiones, enfrentando retos inmensos para mantener un estándar de calidad debido a las rotaciones y desmotivaciones», añade Fornell.

Fornell destaca que el éxito empresarial y el desarrollo personal son inseparables. «El éxito empresarial y el desarrollo personal son dos caras de la misma moneda; uno no puede existir sin el otro», afirma. Las empresas que buscan sostenibilidad a largo plazo deben reconocer la importancia del bienestar psicológico de sus empleados y contribuir activamente a ello. «Hablo habitualmente de tres necesidades fundamentales que deben ser tenidas en cuenta para el equilibrio del ser humano: reconocimiento, estructura y acción», menciona Fornell. Cuando se brinda a los individuos una existencia plena como personas y profesionales, el beneficio es multidireccional.

En cuanto a su presencia en redes sociales, Fornell ha reducido su exposición pública, enfocándose en foros privados y comunidades específicas. «A día de hoy, con la hipersaturación del mercado digital en cuanto a marcas personales tras la pandemia, las estrategias han cambiado radicalmente», explica. A pesar de ser nominado en el ranking «The 10 Most Influential HR Executives to Watch in 2024», Fornell considera que su calidad profesional no depende de estas clasificaciones. «Quien quiere encontrarme sabe cómo llegar a mí más allá de publicar más o menos redes sociales», añade.

Fornell también aborda el tema del alto rendimiento, uno de sus focos de especialización, destacando la capacidad del ser humano para superarse y desarrollar una identidad plena. «El alto rendimiento tiene parámetros modelables, analizables que pueden enseñarse y aprenderse e integrarse como hábitos», señala. Su enfoque integrador incluye disciplinas como el Psicoanálisis, el Análisis Transaccional, la Programación Neurolingüística, el pensamiento sistémico y crítico, entre otras.

Fornell ha sido elogiado por personalidades de referencia, desde Jorge Bucay en la psicología a Ricardo Urgell en el ámbito empresarial, entre muchos otros, que lo reconocen y lo consideran ‘el siguiente’. «Pienso que la influencia de los que yo llamo ‘mis maestros’ ha sido decisiva no solo para conformar mi identidad, sino para poder asentar unas bases profundas y diferenciales desde las que seguir construyendo», dice Fornell.

«Soy consciente de que lo que he aprendido de forma directa, y en muchas ocasiones única, no solo no se encuentra en libros ni formaciones, sino que debe ser cuidado y continuado. Quiero pensar que, con el paso del tiempo, podré aportar y honrar ese legado siendo el siguiente canal de esas enseñanzas sobre el mundo, los sistemas empresariales y el ser humano», añade.

Viendo una más que intensa trayectoria, por la que ha pasado por posiciones notables dentro del mundo musical, psicológico y empresarial, cabe cuestionar dónde será el siguiente paso. «Me importa más ‘cómo’ que ‘dónde’, aunque para ambas tengo una respuesta. Respondiendo al ‘cómo’, me veo alineado con mis valores, sintiendo que aporto al ser humano y al tejido empresarial, y que mantengo un alto nivel de curiosidad, progreso, autocuidado y equilibrio», relata.

«Si me imagino el ‘dónde’, el lugar geográfico no me resulta un foco de deseo o limitante, pero me proyecto en la continuidad con el Grupo Cala Bandida, en mis sesiones personales y en mis mentorías online. Quizá eso responde más a un «con quién», pero con ellos tendría sentido», concluye Fornell.

