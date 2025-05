Gloria Estefan regresa a España con un concierto histórico en Tenerife

Gloria Estefan, leyenda viva de la música latina y figura clave en la historia del pop internacional, regresará a los escenarios españoles en el Tenerife Cook Music Fest 2025, con un concierto histórico en Canarias, después de 17 años sin pisar los escenarios de la Isla.

La cita tendrá lugar entre el 18 y el 20 de julio en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, consolidando al festival como el mayor encuentro de música latina del país, y donde Estefan presentará, además de sus temas más conocidos, los que integran su nuevo trabajo, Raíces.

Gloria Estefan, una leyenda viva de la música latina

Gloria Estefan es una de las artistas más influyentes de la música latina y una figura clave en la historia del pop global. Nacida en La Habana y criada en Miami, alcanzó la fama internacional como vocalista de Miami Sound Machine, y posteriormente como solista, marcando una era con temas como ‘Conga’, ‘Mi Tierra’ o ‘Don’t Wanna Lose You’. Ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo.

A casi dos décadas de su último álbum de estudio en español, Gloria Estefan se prepara para lanzar Raíces a finales de mayo, un esperado proyecto que ya ha captado la atención del público internacional. Con un enfoque profundamente personal y cultural, el álbum promete ser una celebración de sus orígenes cubanos. Sus dos primeros sencillos, Raíces y La Vecina (No sé n’a) ya dominan las listas de radio latina, generando entusiasmo en audiencias de todas partes del mundo. Con este nuevo trabajo, Estefan no solo rinde tributo a su herencia, sino que envía un mensaje de orgullo, identidad y conexión con las nuevas generaciones.

Un cartel de talla internacional

El Tenerife Cook Music Fest reunirá a más de 55.000 personas en un entorno privilegiado frente al mar, con un elenco de artistas de primer nivel que colocan al evento entre los festivales más relevantes de Europa en su género. Entre los artistas confirmados destacan:

Viernes 18 de julio: Jennifer López (Up All Night Live in 2025), Juan Magán, Justin Quiles, Beéle.

Sábado 19 de julio: Óscar D’León, La India, Víctor Manuelle, El Gran Combo de Puerto Rico.

Domingo 20 de julio: Gloria Estefan, Sebastián Yatra, Olga Tañón, Leoni Torres.

La programación se completará con nuevas incorporaciones en las próximas semanas.

Una experiencia que va más allá de la música

Además de los conciertos, el festival ofrecerá una experiencia integral con zonas de restauración ampliadas, espacios de descanso y una cuidada selección gastronómica que fusiona cocina local e internacional a través de food trucks. Zonas premium, servicios exclusivos y una producción de primer nivel permitirán al público disfrutar del festival con mayor comodidad y calidad.

Entradas ya a la venta

Las entradas están disponibles en www.cookmusicfest.es. Los precios oscilan entre los 45 y los 300 euros,

Cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Turismo de Tenerife, Islas Canarias – Latitud de Vida y el Gobierno de Canarias.