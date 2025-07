El Colegio Juan Pablo II de Parla se consolida como uno de los centros con más demanda del sur de Madrid

El Colegio Juan Pablo II de Parla no deja de crecer. Con más de 1.500 alumnos matriculados para el nuevo curso, el centro se consolida como uno de los proyectos educativos más sólidos, atractivos y demandados de toda la zona sur de la Comunidad de Madrid. Su modelo educativo, que acompaña a los alumnos desde 1 año hasta 2º de Bachillerato, convence cada vez a más familias que buscan un colegio «para toda la vida», donde se combine la exigencia académica con el cuidado personal, los valores y la formación integral.

Más aulas en Primer Ciclo de Infantil (1 y 2 años) y Secundaria ante el crecimiento sostenido

La alta demanda de las familias ha llevado a la apertura de nuevas líneas en Escuela Infantil (Guardería) y Secundaria. Con listas de espera en prácticamente todas las etapas, el colegio ha habilitado nuevas aulas en la parte baja de la escuela infantil, facilitando así la conciliación familiar y asegurando a los alumnos la posibilidad de continuar su formación en el mismo centro, sin cambios ni rupturas educativas.

Cada vez son más las familias que apuestan por empezar desde el primer año, conscientes de la solidez del proyecto y del acompañamiento constante en cada etapa del desarrollo del niño y adolescente.

Visitas personalizadas todo el año, guiadas por los propios coordinadores

El colegio abre sus puertas a lo largo de todo el curso para que las familias puedan conocerlo de primera mano. Las visitas personalizadas se realizan durante todo el año y están guiadas por los propios coordinadores de cada etapa educativa (Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato), de forma que los padres pueden resolver dudas específicas, conocer el día a día y recibir una atención cercana y realista, centrada en las necesidades de cada familia.

Para aquellos que no pueden acudir entre semana, el colegio organiza también varias jornadas de puertas abiertas en sábado a lo largo del año.

Reconocimientos que avalan el proyecto

El éxito del colegio no solo se percibe en las cifras de matriculación o en las plazas que se agotan antes de que acabe el proceso de admisión. También ha sido reconocido externamente: el portal educativo Micole.net ha incluido al Colegio Juan Pablo II de Parla entre los Mejores Colegios 2025, y su Escuela Infantil obtiene el mismo galardón.

Este doble reconocimiento refuerza lo que ya saben muchas familias: que este centro ofrece un proyecto educativo serio, ambicioso y profundamente humano.

Instalaciones al servicio de la educación y la convivencia

Uno de los elementos que explican el éxito del colegio es la calidad de sus instalaciones: un recinto de más de 22.000 m², con pistas polideportivas cubiertas, campo de fútbol 7 de césped artificial también cubierto, amplios patios, zonas específicas para cada etapa y un cuidado entorno que favorece el aprendizaje, el juego, el deporte y la convivencia.

Todo ello convierte al colegio en un verdadero campus educativo, donde cada rincón está pensado para acompañar el desarrollo integral del alumno.

Excelencia académica, formación musical y valores sólidos

El Colegio Juan Pablo II de Parla ofrece un modelo de formación completo, en el que destacan proyectos diferenciales como el Grado Musical, desarrollado en colaboración con la ABRSM (Associated Board of the Royal Schools of Music). Este programa permite a los alumnos obtener una titulación oficial en música durante su etapa escolar, desarrollando habilidades cognitivas, artísticas y emocionales.

Pero más allá de lo académico y lo artístico, el colegio apuesta con fuerza por una educación en valores, que se vive en el día a día y en el ambiente general del centro. El respeto, la responsabilidad y la empatía se promueven desde los primeros años, y los datos lo confirman: el colegio registra un 0% de casos de bullying, fruto de un trabajo preventivo constante y de un clima escolar saludable, familiar y seguro.

Un colegio con alma

El Colegio Juan Pablo II de Parla no es solo un centro educativo. Es un proyecto vital, un lugar donde cada alumno encuentra su sitio, donde se educa desde la verdad, donde se apuesta por el talento de cada persona y se acompaña con exigencia y cariño.

Con más de 1.500 alumnos, nuevas líneas abiertas, reconocimientos externos y un modelo consolidado, el centro continúa su misión con ilusión y vocación de servicio.

«Porque en el Colegio Juan Pablo II de Parla, educar es mucho más que enseñar: es crecer juntos».

Si se vive o se trabaja en la zona sur, es el momento de reservar plaza

Si se reside o se trabaja en Parla o cualquier punto de la zona sur de Madrid, recordar que ya están abiertas nuevas aulas desde 1 año para dar respuesta a la creciente demanda. Una oportunidad ideal para comenzar desde el inicio en un colegio que acompaña, cuida y forma a lo largo de toda la vida escolar.