Autobiografía de Adela Schendel, que relata sus experiencias vitales y espirituales en España y Alemania

El libro La pieza que falta es la biografía de una mujer que se decidió valientemente por la apertura a la vida, a pesar de las circunstancias en contra que tuvo que afrontar y con la ayuda de Dios, que le ha servido para salir siempre adelante.

Este es un libro para personas que no llevan puestas las proverbiales gafas de color de rosa. Dice verdades incómodas y sigue la máxima de Chesterton de que «al entrar en la iglesia uno se quite el sombrero, pero no el cerebro». Una experiencia alemana de 30 años es suficiente (juntamente con la mochila que ya llevaba desde España) para «levantarse en la asamblea y tomar la palabra».

Este libro habla de lo que la autora conoce bien, por mucho que a algunos les pueda escocer y a otros les saque las vergüenzas. Habla de las montañas y de la gran ciudad, así como de todo lo que pasó en ellas. Hay toda una galería de personajes, buenos, medianos y malos. El lector los conocerá y emitirá su propio juicio sobre ellos. Desde personas que tienen una estupenda opinión de sí mismas, hasta gente humilde y sin más ambición en la vida que transire per vitam bene faciendo (pasar por la vida haciendo el bien). Conocerá las vicisitudes de tratar de criar una familia numerosa en un país que sigue al pie de la letra directrices totalmente opuestas a ese propósito, empezadas a pergeñar hace ya más de 50 años (no es exclusiva de ese país, pero ciertamente es lo que se da en él).

Este libro es también una proclamación de fe en Dios y con esa intención se presentó a determinadas personas, para que dieran su opinión y, en su caso, lo apoyaran. Todas esas personas contestaron alabando el libro y diciendo «es un libro valiente», pero demostraron posteriormente que han preferido la comodidad o su propio interés a la valentía. Ni siquiera ciertas instituciones religiosas han querido apostar por un libro que, aunque habla de otras cosas, lo hace también de Dios.

Este libro habla con la verdad, porque «la verdad os hará libres».

Se puede adquirir aquí: https://amzn.eu/d/arymv4A