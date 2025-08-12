TerraMaster lanza el F2-425, NAS Intel x86 de 2 bahías con rendimiento de referencia para el hogar

Reemplazando a los modelos F2-210 y F2-212, el F2-425 pasa de procesadores ARM a un potente procesador Intel x86 de cuatro núcleos, ofreciendo hasta un 40% más de rendimiento en comparación con modelos basados en ARM, lo que lo convierte en una opción ideal para usuarios domésticos que buscan almacenamiento de calidad profesional a un precio asequible.
Características clave del TerraMaster F2-425
Rendimiento excepcional, adiós a la arquitectura ARM
Equipado con un procesador Intel x86 de cuatro núcleos, 4 GB de memoria y dos puertos 2.5GbE, el F2-425 destaca en la codificación y decodificación de video 4K, perfecto para copias de seguridad domésticas y streaming multimedia.
Capacidad de almacenamiento masiva
Soporta hasta 60 TB (2 discos de 30 TB), capaz de almacenar 15 millones de fotos, 9 millones de documentos, 20,000 películas en HD o 2 millones de pistas de música sin pérdida.
Seguridad robusta
Admite configuraciones RAID 0, RAID 1, JBOD, Single y TRAID/TRAID+ para un uso optimizado de los discos y redundancia. Incluye protecciones de nivel empresarial, como cifrado TLS de 256 bits, autenticación de dos factores OTP, modo de aislamiento de seguridad y instantáneas TFSS para proteger contra ransomware y ciberataques.
Datos y recuerdos familiares
El F2-425 actúa como un centro de almacenamiento de datos familiar centralizado, consolidando datos de PC, Mac, teléfonos y servicios en la nube. Soporta más de 50 cuentas independientes para miembros de la familia, garantizando privacidad mientras permite compartir de forma colaborativa a través de espacios públicos. Organiza recuerdos valiosos con álbumes dedicados.
Centro multimedia familiar
Con decodificación de video 4K y compatibilidad con uPnP/DLNA, el F2-425 transmite contenido de manera fluida a dispositivos como smartphones, tabletas, Roku, Apple TV y televisores inteligentes a través del servidor multimedia de TerraMaster o aplicaciones de terceros como Plex y Emby.
Aplicación móvil TNAS
Una aplicación móvil renovada y fácil de usar permite realizar copias de seguridad de fotos sin problemas, categorización por IA, gestión de usuarios y almacenamiento, y uso compartido seguro con permisos personalizables, configuraciones de expiración y verificación por contraseña. La plataforma TNAS utiliza algoritmos de IA locales para clasificar fotos por rostros, mascotas, objetos y escenas, garantizando privacidad y facilidad de uso.
Integración sencilla con PC
El cliente TNAS PC permite acceder a los archivos del NAS como un disco local en el explorador de archivos, mientras que TerraSync asegura la sincronización de archivos en tiempo real con hasta 32 versiones históricas para copias de seguridad eficientes.
Disponibilidad
El TerraMaster F2-425 ya está disponible a través del sitio web oficial de TerraMaster y canales autorizados, con una garantía global de 2 años y soporte técnico de por vida.
