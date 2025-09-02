Atos lanza su nueva solución para el cumplimiento de la normativa europea de ciberseguridad NIS2

La Directiva NIS2 (Network and Information Security Directive) es la nueva normativa europea que refuerza la ciberseguridad en todos los Estados miembros. Su objetivo es mejorar la resiliencia frente a amenazas digitales y garantizar una infraestructura digital segura y robusta en toda la UE. Su cumplimiento es obligatorio para cualquier empresa que opere o comercie en el ámbito europeo o a nivel global.

Entre las exigencias de la NIS2 se incluyen la adopción de medidas de gestión de riesgos, la formación periódica del personal y la implementación de estándares estrictos de seguridad. Las sanciones por incumplimiento pueden alcanzar los 10 millones de euros o el 2% de la facturación global anual de la compañía, además de auditorías obligatorias e instrucciones de corrección.

Con SecureHorizons NIS2 Compliance Manager, las organizaciones cuentan con una plataforma tecnológica única que facilita el cumplimiento normativo a través de:

Flujos de trabajo integrales que conectan personas, procesos y tecnología.

Implementación rápida gracias a bloques funcionales estandarizados y automatizados.

Un panel unificado para monitorizar el cumplimiento en toda la organización.

Optimización de costes mediante el aprovechamiento de marcos existentes.

Gestión simplificada para empresas multinacionales que enfrentan marcos regulatorios diversos.

Esta solución, fruto de la colaboración entre Atos y ServiceNow, proporciona garantías adicionales, reduce los riesgos operativos y ofrece información práctica para actuar ante posibles brechas de cumplimiento, todo ello en una herramienta escalable y fácil de usar.

«La aplicación SecureHorizons, desarrollada sobre la plataforma ServiceNow, es la solución ideal para aquellas organizaciones que se preparan para cumplir con la NIS2», señala Chetan Manjarekar, Director de Digital Smart Platforms en Atos. «Combinamos la profunda experiencia de Atos en legislación y regulación en ciberseguridad con el potencial de la Now Platform para ofrecer flujos de trabajo eficientes y recomendaciones accionables. Esta herramienta permite abordar proactivamente los riesgos de incumplimiento, responder a auditorías y acelerar la transformación digital».

Por su parte, Erica Volini, Vicepresidenta Ejecutiva de Industrias, Partners y Go-to-market Global en ServiceNow, declara: «Las alianzas más exitosas son aquellas que combinan habilidades complementarias con una visión clara del reto a resolver. La aplicación SecureHorizons desarrollada por Atos amplía nuestro alcance y encarna el espíritu y los objetivos de la Now Platform. Estamos entusiasmados con la innovación continua que lograremos juntos para ayudar a las organizaciones en su camino hacia el éxito digital».

SecureHorizons NIS2 Compliance Manager ya está disponible en el ServiceNow Store, ofreciendo a las organizaciones una herramienta potente, escalable y adaptada a las exigencias actuales de cumplimiento normativo en ciberseguridad.