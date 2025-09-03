realme promete alcanzar 1.400 ciclos de batería para 2027, estableciendo un nuevo referente en duración

realme, la marca de smartphones de más rápido crecimiento en el mundo, anunció hoy que toda su gama de productos de 2025 – desde el modelo de entrada Note 70T, pasando por la serie de gama media 14 Pro, hasta la serie insignia GT7 – cuenta con un mínimo de 1.000 ciclos de carga de batería, superando el estándar de la industria fijado en 800 ciclos. Este hito refuerza el compromiso de realme con la integración de tecnología de baterías y durabilidad centrada en el usuario, garantizando un rendimiento sostenido y reduciendo al mismo tiempo el impacto medioambiental.

Longevidad de baterías centrada en el usuario: más allá de los estándares del sector

Una certificación de 1.000 ciclos significa que los dispositivos realme mantienen al menos un 80% de su capacidad original, incluso después de 1.000 ciclos completos de carga y descarga. Para los usuarios, esto se traduce en casi tres años de carga diaria con una degradación mínima, resolviendo problemas comunes como el fallo prematuro de la batería o la necesidad de reemplazos frecuentes.

Tanto en el momento de la compra como tras años de uso, realme garantiza un rendimiento constante de la batería, alineándose con los exigentes estándares medioambientales de la Unión Europea al reducir los residuos electrónicos y promover un consumo sostenible.

La compañía subraya que la ansiedad por la batería no debería condicionar el uso de la tecnología. Al ofrecer 1.000 ciclos de carga en todas las gamas de precios, asegura que todos los usuarios de realme disfruten de un mismo nivel de resistencia.

Camino hacia 2027: 1.400 ciclos y más allá

Con la vista puesta en el futuro, realme se ha fijado como meta elevar aún más el listón, alcanzando un mínimo de 1.400 ciclos de batería en todos los productos que se lancen en 2027. Este objetivo ambicioso se apoyará en la inversión continua en materiales de nueva generación y en sistemas de gestión de batería basados en inteligencia artificial, con el propósito de hacer accesibles experiencias premium a todos los usuarios.

El liderazgo de realme en tecnología de baterías no es nuevo. El año pasado sorprendió a la industria con su carga SuperSonic de 320W, que estableció un récord mundial de velocidad de carga y demostró su capacidad de superar los límites tecnológicos. Este año, coincidiendo con su séptimo aniversario, la marca presentó un innovador prototipo de batería de 15.000 mAh, confirmando su compromiso con la redefinición de las soluciones de almacenamiento energético para los dispositivos modernos.

Estos avances, junto con la adopción generalizada de las baterías de alta densidad Titan y de protocolos de carga inteligente en todo su portfolio, consolidan a realme como pionera en tecnología de baterías. Al enfocarse tanto en el rendimiento extremo como en la fiabilidad diaria, la marca no solo responde a las demandas inmediatas de los usuarios, sino que también se anticipa a las tendencias futuras en sostenibilidad y durabilidad.