  • ESP
    España América
Economía Notas de Prensa

Atos lanza el servicio de Validación y Optimización de Inversiones en Seguridad

Atos, líder global en transformación digital, anuncia la incorporación del servicio Security Investment Validation and Optimisation (SIVO) a su cartera de consultoría en ciberseguridad en Reino Unido e Irlanda. SIVO ayuda a las organizaciones a auditar la cobertura de sus herramientas de ciberseguridad para garantizar que estén desplegadas de manera eficiente, rentable y con el nivel de protección necesario

Atos lanza el servicio de Validación y Optimización de Inversiones en Seguridad
Archivado en: Notas de Prensa

Muchas empresas adoptan un enfoque complejo y basado en múltiples proveedores, lo que obliga a los CISOs a gestionar diversas herramientas de seguridad con alcances diferentes. Esto genera falta de visibilidad sobre el estado global de la seguridad, lo que dificulta identificar y responder a las amenazas, gestionar los presupuestos y detectar posibles brechas.

Los CISOs se enfrentan así a un problema múltiple: pueden estar invirtiendo en herramientas con funcionalidades solapadas mientras dejan expuestas otras áreas de la organización.

Terry Bebbington, Responsable de Ciberseguridad de Atos en el Reino Unido e Irlanda, señaló: «Uno de los principales retos a los que se enfrenta un CISO moderno es que no dispone de una forma sencilla de gestionar los desafíos operativos y financieros que plantea un enfoque de seguridad multicapa y con múltiples proveedores. Al mismo tiempo, cuentan con poco tiempo, deben justificar costes cada vez más elevados y están bajo presión para adoptar nuevas tecnologías frente a amenazas emergentes».

Para dar respuesta a esta situación, el servicio SIVO de Atos ofrece a los responsables de seguridad una visión racionalizada y basada en amenazas de las herramientas implantadas en toda la organización. Esto les permite tener la certeza de que sus soluciones de seguridad están desplegadas de manera eficiente y rentable, al tiempo que identifica brechas de cobertura, oportunidades de ahorro y posibilidades de consolidación.

«SIVO ayuda a eliminar la deuda técnica en ciberseguridad, liberando presupuesto adicional y permitiendo a los CISOs justificar nuevas inversiones sin poner en riesgo sus defensas», añadió Bebbington.

El servicio SIVO de Atos se desarrolla a lo largo de 8 a 10 semanas e incluye:

  • Evaluar datos de producto, comerciales y de amenazas para revisar las herramientas existentes y confirmar su cobertura según el marco MITRE ATT&CK.
  • Identificar herramientas duplicadas que puedan retirarse, generando ahorros significativos.
  • Cerrar brechas en la arquitectura de seguridad mediante nuevas soluciones, garantizando la protección del negocio y reduciendo el riesgo de ciberataques.

Atos es un referente de confianza en ciberseguridad, con un equipo de más de 6.500 expertos, 17 SOCs distribuidos a nivel global y la confianza de más de 2.000 clientes en todo el mundo.

El servicio Security Investment Validation and Optimisation (SIVO) ya está disponible.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

AURICULARES

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Auriculares E-Readers Prismáticos y telescopios Televisores
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]