Atos lanza el servicio de Validación y Optimización de Inversiones en Seguridad

Muchas empresas adoptan un enfoque complejo y basado en múltiples proveedores, lo que obliga a los CISOs a gestionar diversas herramientas de seguridad con alcances diferentes. Esto genera falta de visibilidad sobre el estado global de la seguridad, lo que dificulta identificar y responder a las amenazas, gestionar los presupuestos y detectar posibles brechas.

Los CISOs se enfrentan así a un problema múltiple: pueden estar invirtiendo en herramientas con funcionalidades solapadas mientras dejan expuestas otras áreas de la organización.

Terry Bebbington, Responsable de Ciberseguridad de Atos en el Reino Unido e Irlanda, señaló: «Uno de los principales retos a los que se enfrenta un CISO moderno es que no dispone de una forma sencilla de gestionar los desafíos operativos y financieros que plantea un enfoque de seguridad multicapa y con múltiples proveedores. Al mismo tiempo, cuentan con poco tiempo, deben justificar costes cada vez más elevados y están bajo presión para adoptar nuevas tecnologías frente a amenazas emergentes».

Para dar respuesta a esta situación, el servicio SIVO de Atos ofrece a los responsables de seguridad una visión racionalizada y basada en amenazas de las herramientas implantadas en toda la organización. Esto les permite tener la certeza de que sus soluciones de seguridad están desplegadas de manera eficiente y rentable, al tiempo que identifica brechas de cobertura, oportunidades de ahorro y posibilidades de consolidación.

«SIVO ayuda a eliminar la deuda técnica en ciberseguridad, liberando presupuesto adicional y permitiendo a los CISOs justificar nuevas inversiones sin poner en riesgo sus defensas», añadió Bebbington.

El servicio SIVO de Atos se desarrolla a lo largo de 8 a 10 semanas e incluye:

Evaluar datos de producto, comerciales y de amenazas para revisar las herramientas existentes y confirmar su cobertura según el marco MITRE ATT&CK.

Identificar herramientas duplicadas que puedan retirarse, generando ahorros significativos.

Cerrar brechas en la arquitectura de seguridad mediante nuevas soluciones, garantizando la protección del negocio y reduciendo el riesgo de ciberataques.

Atos es un referente de confianza en ciberseguridad, con un equipo de más de 6.500 expertos, 17 SOCs distribuidos a nivel global y la confianza de más de 2.000 clientes en todo el mundo.

El servicio Security Investment Validation and Optimisation (SIVO) ya está disponible.