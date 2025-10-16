FlamAid presenta la versión Pro de su dispositivo de seguridad con una App más potente y funciones avanzadas de prevención

En su versión original, FlamAid centraba su funcionamiento en la respuesta inmediata ante una emergencia, activando una alarma sonora y enviando la ubicación del usuario a contactos de confianza.

La nueva versión FlamAid Pro incorpora una conexión más rápida y estable con el móvil y un firmware actualizable, lo que permitirá añadir futuras funcionalidades sin necesidad de sustituir el dispositivo.

La gran novedad llega con la nueva app, que amplía la alerta individual a una respuesta comunitaria. Además de notificar a los contactos de confianza, el sistema envía el aviso a otros usuarios de FlamAid cercanos al incidente y, de forma opcional, a los servicios de emergencia.

La aplicación activa automáticamente la grabación de audio y vídeo desde el teléfono, una función diseñada para disuadir a posibles agresores y generar pruebas válidas para futuras denuncias.

Coordinación en tiempo real

La experiencia de quienes reciben la alerta también se ha transformado. La nueva app ofrece una pantalla de coordinación con la ubicación de la víctima actualizada en tiempo real, un chat grupal para organizar la respuesta y la transmisión en directo de audio y vídeo desde el dispositivo alertante.

Julieta Rueff, fundadora y CEO de FlamAid, explica: «Con estas mejoras, FlamAid ha dejado de ser un simple botón de pánico para convertirse en un ecosistema inteligente y conectado que empodera al usuario, fomenta la protección comunitaria y utiliza la tecnología no solo para reaccionar ante el peligro, sino para prevenirlo activamente».

Funciones avanzadas de prevención

Además de las alertas de emergencia, la nueva app incorpora herramientas preventivas. El círculo de confianza permite compartir ubicación en tiempo real, configurar alertas automáticas de llegada o salida de zonas predefinidas y planificar rutas seguras gracias a un mapa de seguridad basado en datos comunitarios.

La aplicación también emite alertas proactivas si el usuario se aproxima a zonas identificadas como inseguras. Asimismo, incluye funciones como índice de seguridad personal y control parental, que permite a madres y padres gestionar las cuentas de menores de 14 años y recibir notificaciones directas en caso de activación de alertas.

Crecimiento internacional en menos de un año

FlamAid nació a raíz de una experiencia personal de acoso sufrida por su fundadora, combinando el concepto de «flama» (fuerza interna) con «aid» (ayuda). Desde su lanzamiento en noviembre de 2024, ha vendido más de 4.000 dispositivos en once países, con España y Portugal como principales mercados, seguidos de Colombia, Croacia, Ecuador y Uruguay.

Su perfil de usuario principal corresponde a mujeres de entre 18 y 35 años, colectivos vulnerables y padres de adolescentes. Además de la granada de seguridad, la empresa comercializa fundas personalizadas, cargadores, camisetas y protectores de vasos reutilizables, destinados a reforzar la seguridad durante el ocio nocturno.

Sobre FlamAid

FlamAid es una startup con sede en Barcelona que desarrolla soluciones tecnológicas enfocadas en la seguridad personal y comunitaria. Su producto estrella es un dispositivo portátil de defensa pasiva con alarma de 110 dB y geolocalización en tiempo real. A través de su ecosistema tecnológico, la compañía busca transformar la seguridad individual en una respuesta colectiva, fomentando la prevención y la colaboración ciudadana.