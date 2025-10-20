La nueva era de la consultoría: de los planes estratégicos a la ejecución real

La consultoría de negocio está viviendo una profunda transformación en lo estructural, operativo y, por supuesto, cultural. En un entorno económico marcado por la incertidumbre, la digitalización, la rapidez de los cambios y la transición hacia nuevos paradigmas laborales, las empresas ya no buscan consultores que entreguen diagnósticos estáticos, sino socios capaces de acompañar la ejecución del cambio y aportar adaptabilidad y agilidad organizativa.

Esta nueva visión quedó reflejada durante la celebración del 25 aniversario de Improven, en el edificio Veles e Vents de Valencia, donde más de 300 representantes del mundo empresarial conocieron de primera mano una tendencia que está redefiniendo el papel de las consultoras en la economía actual.

Durante el evento, la firma valenciana presentó su nueva imagen conjunta con Agile Nomad, compañía especializada en Business Agility, que se unió a Improven en enero de 2025.

La unión simboliza un cambio de paradigma en el sector: la conjunción entre el enfoque de la estrategia tradicional y el enfoque de las metodologías ágiles y más tecnológicas, con el claro objetivo de ayudar a las empresas a tomar decisiones más rápidas, sostenibles, impulsadas por la tecnología y con un mayor foco en las personas. Esta unión refuerza su vocación de hacer que las cosas pasen.

«Las compañías ya no pueden esperar seis meses a implementar una decisión», señaló Guillermo Prats, socio de Improven. «Hoy la consultoría no consiste en decir qué hacer, sino en ayudar a hacerlo, adaptando la estrategia al ritmo que impone el mercado».

Por su parte, Yanina Wax, socia de Improven, destacó que «el propósito de esta unión es ayudar a construir organizaciones que piensan, aprenden y se adaptan rápidamente. Organizaciones que, sin perder su identidad, evolucionan para ser más competitivas».

Una nueva forma de hacer consultoría.

El encuentro, conducido por Maribel Vilaplana, sirvió también para reflexionar sobre el liderazgo, la resiliencia y el crecimiento con propósito, con intervenciones de Carmen Lence, presidenta del Grupo Lence, y la medallista olímpica Gemma Mengual.

Las ponencias pusieron en valor un mensaje que resonó entre los asistentes: crecer ya no es solo cuestión de resultados, es una cuestión de valentía, de sentido y de valores.

Un modelo que marca tendencia.

El caso de Improven ilustra una tendencia que está redefiniendo la consultoría en España: equipos más integrados, ágiles, colaborativos y orientados a la ejecución.

La consultoría moderna combina el pensamiento estratégico con la capacidad de actuar sobre el terreno, incorporando talento diverso, herramientas digitales y metodologías ágiles que permiten resultados tangibles en menos tiempo.

Sobre Improven

Con 25 años de trayectoria, Improven es una consultora de negocio especializada en estrategia, operaciones y cultura organizativa.

Y desde enero de 2025 trabaja de forma integrada y única con Agile Nomad, firma experta en Business Agility —Agilidad de Negocio—.

Cuenta con más de 100 profesionales y oficinas en Valencia, Madrid, Barcelona y Galicia.