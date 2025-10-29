  • ESP
    España América
Economía Notas de Prensa

Chemiboss, del Grupo Eurotex, impulsa un modelo exclusivo para distribuidores en el sector químico

Respaldada por el Grupo Eurotex, Chemiboss lanza un modelo exclusivo para distribuidores que fortalece su posición en el sector químico, con acceso directo a hidrocarburos, trazabilidad total, precios competitivos, innovación continua y estabilidad de suministro

Chemiboss, del Grupo Eurotex, impulsa un modelo exclusivo para distribuidores en el sector químico
Archivado en: Notas de Prensa

Chemiboss, compañía del Grupo Eurotex, refuerza la presencia del grupo en la industria química con una propuesta centrada en la excelencia operativa, la innovación y un modelo de negocio exclusivo para distribuidores. La empresa especializada en el desarrollo, fabricación y distribución de soluciones químicas de alta calidad  combina la solidez y experiencia de Eurotex con una visión ágil y especializada, orientada a ofrecer soluciones químicas de alta calidad directamente al canal B2B, con acceso directo a los mercados internacionales de hidrocarburos, lo que se traduce en costes más competitivos y tecnologías de vanguardia.

Respaldada por la trayectoria del Grupo Eurotex, Chemiboss aplica rigurosos estándares de control de calidad y promueve una cultura de innovación constante, enfocada en optimizar procesos y desarrollar productos con impacto real en el mercado.

«Chemiboss representa la evolución del compromiso del Grupo Eurotex con la excelencia química. Nuestra meta es ofrecer a los distribuidores una experiencia basada en la confianza, la eficiencia y resultados tangibles», señalan desde fuentes de la compañía.

Acceso internacional a hidrocarburos para el canal distribuidor
Chemiboss ofrece acceso directo a los mercados internacionales de hidrocarburos, lo que se traduce en costos reducidos, mayor estabilidad de suministro y adopción temprana de tecnologías de vanguardia. Este posicionamiento global fortalece la competitividad de los distribuidores y mejora su capacidad de respuesta ante la demanda.

Modelo B2B directo al distribuidor
El modelo de Chemiboss elimina intermediarios y garantiza trazabilidad total, acceso ágil y precios competitivos. Este enfoque fortalece la relación con los distribuidores y potencia su crecimiento sostenible.

Compromiso con la calidad e innovación
Cada producto Chemiboss es sinónimo de fiabilidad. La compañía integra controles de calidad exigentes, criterios de sostenibilidad y mejora continua, alineados con las exigencias del sector químico profesional.

Sobre Chemiboss
Chemiboss es una compañía del Grupo Eurotex especializada en el desarrollo, fabricación y suministro de productos químicos exclusivamente para distribuidores. Su modelo combina eficiencia, acceso a mercados internacionales de hidrocarburos, trazabilidad y un firme compromiso con la calidad y la innovación.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

TABLETS

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Almacenamiento externo Dispositivos Wifi Impresoras Portátiles Tablets
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]