Instalar placas solares en el tejado: seguridad, ahorro y sostenibilidad garantizados por Solar360

Lo mejor de todo es que, a diferencia de lo que se suele pensar, el montaje es sencillo y seguro siempre que lo ejecuten profesionales cualificados.

El autoconsumo solar ofrece un ahorro significativo que puede alcanzar hasta el 70% del gasto anual en electricidad, en función del tipo de sistema y del patrón de consumo. Con estas cifras, la inversión inicial se amortiza rápidamente gracias al ahorro generado desde los primeros meses. Además, la normativa vigente permite compensar los excedentes de producción vertidos a la red, lo que añade una fuente adicional de ahorro o incluso ingresos.

En cuanto a la seguridad de suministro, producir la propia energía permite reducir la dependencia de terceros y garantizar el consumo incluso en casos de cortes o caídas de red. A ello se suma la posibilidad de incorporar sistemas de almacenamiento mediante baterías, que refuerzan esta autonomía al permitir aprovechar la energía generada durante el día en horas nocturnas o de baja radiación. Esta capacidad de gestión convierte al autoconsumo en una herramienta eficaz para protegerse frente a las fluctuaciones de precios del mercado eléctrico.

Cada instalación fotovoltaica contribuye directamente a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y al cumplimiento de los objetivos climáticos nacionales y europeos. Aprovechar la radiación solar —una fuente inagotable y gratuita— no solo disminuye la huella de carbono, sino que impulsa un modelo energético más sostenible y equitativo. Además, el uso de cubiertas ya existentes evita la ocupación de nuevos suelos, fomentando un desarrollo urbano más eficiente y respetuoso con el entorno.

Seguridad en la instalación

Respecto a la durabilidad del tejado, los expertos de Solar360 de Repsol y Movistar añaden: «Si la instalación es correcta, los paneles pueden incluso proteger la cubierta frente a la radiación ultravioleta, la lluvia, el hielo o la acumulación de hojas». Además, una instalación profesional ofrece una vida útil similar o incluso superior, pudiendo superar los 25 años de funcionamiento óptimo.