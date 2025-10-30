Finca Von Martin: excelencia, ética y amor por las razas toy en el corazón de la sierra madrileña

Fundado por una familia profundamente amante de los animales, Finca Von Martin surge con un propósito claro: ofrecer una crianza responsable que priorice el bienestar, la salud y la felicidad de cada cachorro. Lo que comenzó como una pasión personal se ha convertido con el tiempo en un proyecto de vida que combina tradición, profesionalidad y un amor genuino por los perros.

«Nuestros perros no son solo animales de compañía, son parte de nuestra familia desde el primer día», explican los fundadores. «Queremos que crezcan felices, bien socializados y preparados para integrarse en su nuevo hogar como verdaderos compañeros de vida».

Cría ética y entorno natural

La filosofía de Finca Von Martin es sencilla, pero firme: criar con respeto y responsabilidad. Los perros crecen rodeados de naturaleza, disfrutando del aire limpio de la sierra madrileña y de amplios espacios para correr, jugar y desarrollarse tanto física como emocionalmente.

El criadero está especializado en razas toy como Yorkshire Terrier, Maltipoo, Caniche Toy, Pomerania, Chihuahua, Teckel Kaninchen, Cavalier King Charles y Bulldog Francés.

Cada raza recibe una atención individualizada, adaptada a sus necesidades específicas. Desde la alimentación y la socialización hasta los primeros pasos en su entrenamiento, todo se desarrolla bajo una mirada profesional y amorosa. El resultado: cachorros equilibrados, vitales y sociables, fruto de una crianza que combina lo mejor de la genética con la dedicación humana.

Reconocimiento y prestigio internacional

El prestigio de Finca Von Martin ha traspasado fronteras. Su reputación por la cría ética y la impecable calidad de sus ejemplares ha despertado el interés de personalidades del mundo del espectáculo, la moda y el deporte, que han confiado en el criadero para encontrar a sus compañeros caninos.

«Nos enorgullece que personas tan diferentes, desde familias hasta celebridades, nos elijan por la misma razón: porque valoran el cariño y la responsabilidad con la que criamos a nuestros perros», destacan sus fundadores.

Cuidado integral y compromiso con el bienestar animal

Ubicada en plena sierra de Madrid, la finca ofrece un entorno natural idóneo para el desarrollo de los cachorros. Lejos del ruido urbano y rodeada de aire puro, los perros disfrutan de amplias zonas para jugar y explorar. El equipo de Finca Von Martin cuida cada detalle: revisiones veterinarias periódicas, alimentación de alta calidad, socialización temprana y atención constante para garantizar que cada cachorro crezca fuerte, sano y feliz.

En un mercado donde la cría de perros a menudo se ve afectada por prácticas poco éticas, Finca Von Martin destaca como ejemplo de transparencia, profesionalidad y compromiso real con el bienestar animal. Cada entrega se acompaña de asesoramiento personalizado, seguimiento postventa y orientación para los nuevos dueños, fomentando una relación duradera entre el criadero, las familias y los perros. Finca Von Martin no solo ofrece perros de raza: ofrece compañeros de vida criados con alma, dedicación y un estándar de excelencia reconocido dentro y fuera de España.