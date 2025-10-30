Fotocasa lanza un buscador de vivienda asistido por IA, único en el sector inmobiliario español

Con esta nueva funcionalidad, totalmente novedosa en el sector inmobiliario, los usuarios pueden expresar sus necesidades directamente con sus propias palabras, escribiendo o dictando a través de su voz lo que buscan. La inteligencia artificial de Fotocasa traduce esa intención en filtros concretos de la aplicación, ofreciendo resultados más relevantes y personalizados.

«La Búsqueda Asistida por IA nace con el objetivo de simplificar uno de los procesos más importantes en la vida de las personas: encontrar su hogar. Queremos que los usuarios puedan expresarse tal y como lo harían en una conversación, y que la tecnología les entienda y les ayude a encontrar justo lo que buscan, sin necesidad de tener que marcar previamente los filtros de búsqueda, sino que es la propia tecnología del portal el que marca las preferencias de búsqueda de los usuarios», explica Alejandro Serrano, Chief Product Officer de Fotocasa.

Una búsqueda más humana, sencilla y precisa

El uso de la inteligencia artificial posibilita, paradójicamente, una búsqueda más humana, ya que los usuarios pueden expresar directamente sus deseos, a través de texto o voz, y el algoritmo traduce estas preferencias en resultados, sin necesidad de activar múltiples filtros de búsqueda. Por ejemplo, la persona que esté utilizando la nueva aplicación de IA puede simplemente decir o teclear: «Quiero comprar un piso de 3 habitaciones, un baño, de más de 80 metros, que tenga balcón y aire acondicionado por menos de 600.000 euros». Automáticamente, la herramienta seleccionará y mostrará las viviendas ofertadas que más se adecuen a esta demanda concreta.

De esta forma, los usuarios podrán evitar los filtros tradicionales y encontrar con mayor facilidad una vivienda acorde a sus preferencias entre la extensa oferta inmobiliaria del portal. La innovadora herramienta ya se encuentra disponible en las apps de Fotocasa para Android y iOS.

«En Fotocasa seguimos apostando por la innovación como motor de transformación del sector inmobiliario. Con esta nueva herramienta, damos un paso más en nuestra misión de facilitar la búsqueda de vivienda a millones de personas, incorporando la inteligencia artificial para ofrecer una experiencia más intuitiva, personalizada y cercana», comenta Alejandro Serrano, Chief Product Officer de Fotocasa.

Un Hackathon centrada en la innovación y el talento

Fotocasa organizó el pasado mes de junio un Hackathon para explorar soluciones de IA aplicadas al sector inmobiliario, con la idea de ayudar a usuarios y clientes a partir de soluciones innovadoras. La iniciativa reunió a más de 80 profesionales de la compañía, organizados en 11 equipos multidisciplinares formados por ingenieros, desarrolladores, analistas de datos, responsables de producto, y responsables del departamento legal, así como de marketing y ventas, que estuvieron durante 48 horas pensando y desarrollando ideas para la plataforma inmobiliaria basadas en la inteligencia artificial. El resultado son ideas disruptivas como la nueva ‘Búsqueda Asistida por IA’, que ayudará a los usuarios en algo tan importante como el proceso para encontrar una vivienda.

«Este proyecto refleja el espíritu innovador de Fotocasa y el talento de nuestro equipo. La idea ganadora de la Hackathon demuestra cómo la creatividad y la tecnología pueden unirse para ofrecer soluciones reales a las necesidades de los usuarios. Pero no nos vamos a quedar solo en hacer realidad la idea ganadora de la Hackathon y dentro de poco los usuarios van a poder ver varias de las ideas que salieron durante esos días hechas realidad», concluye Alejandro Serrano, Chief Product Officer de Fotocasa.