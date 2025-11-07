Lanzamiento de nueva novela negra y suspense, con giros inesperados por doquier, al estilo Agatha Christie

Un escritor español presenta una novela con una trama muy sencilla y con un estilo similar a las historias de Agatha Christie: ocho personajes encerrados en una casa, donde van muriendo a manos de un asesino en serie que son incapaces de identificar.

El autor utiliza su propio estilo para dotar de una mayor complejidad psicológica a los personajes con flashbacks de su pasado, mostrando cómo cada uno tiene motivaciones basadas en traiciones pasadas, negligencias médicas y estafas olvidadas; de una manera inspirada y más detallada a como se hace en Y no quedó ninguno.

Asimismo, la novela intercala la narrativa con una fuerte carga filosófica e incluso poética; un toque distintivo del escritor español que lo separa de los clásicos británicos de Conan Doyle y Christie.

La novela explora temas como la justicia y la autodestrucción moral. Esta carga reflexiva impulsa la trama, donde cada personaje arrastra un pasado: desde encubrimientos de asesinatos hasta negligencias fatales en quirófanos, pasando por estafas y rencores familiares.

El autor, con un estilo narrativo que alterna líneas temporales y diarios personales (como el de Luis o las notas de Roberto), construye un suspense creciente capítulo a capítulo, culminando en un final explosivo que desvela al culpable de manera impredecible.

Una Familia de Muerte no solo es un thriller de asesinatos, sino una novela policiaca que resalta el aislamiento geográfico y emocional en un entorno típicamente español: la nieve burgalesa, las villas rurales y las dinámicas familiares intensas.

Ideal para fans de novela negra, misterio internacional, detectives tradicionales y hardboiled, esta obra posiciona a España como escenario perfecto para crímenes sofisticados, atrayendo a lectores de Madrid, Barcelona, Burgos y toda la península.

Ya está disponible en formato ebook y tapa blanda en Amazon; bajo categorías como misterio y crímenes internacionales, investigadores privados, hardboiled, thrillers de asesinatos, novela de crimen con asesinos seriales y detectives tradicionales.

Se posiciona como una lectura obligatoria para amantes de Agatha Christie, Jo Nesbø o Donna Leon.

Sobre el autor

El autor de Una Familia de Muerte es un ingeniero, empresario y apasionado de la novela negra. Con ambientación puramente española, explora temas de justicia y venganza en escenarios lúgubres y cerrados. Esta es su incursión en el thriller psicológico, fusionando tradición y modernidad.