Lefebvre lanza una nueva edición del Legal Friday con descuentos hasta del 25 % para profesionales jurídicos

Lefebvre, compañía líder en contenido jurídico y soluciones tecnológicas para el sector legal, celebra la XI edición del Legal Friday, su campaña anual que se enmarca en el contexto del fenómeno conocido como Black Friday. Desde el 21 al 28 de noviembre, todos los clientes que visiten la tienda online podrán disfrutar de ofertas especiales en herramientas, contenidos y formación clave, incluyendo productos digitales, formatos electrónicos y formación e-learning.

En esta nueva edición, la compañía ofrecerá hasta un 25 % de descuento en las publicaciones en formato Internet, un 15 % en formato electrónico, así como una rebaja de hasta un 20 % tanto en la formación e-learning, como en los boletines «Apuntes y Consejos», una herramienta clave para optimizar el funcionamiento legal de startups y pymes.

Con esta iniciativa, Lefebvre refuerza su apuesta por facilitar el acceso a la información jurídica más actualizada y a la formación continua. De esta manera, los profesionales del sector podrán acceder en condiciones ventajosas a QMemento, la única plataforma del mercado donde se pueden consultar los Mementos de manera digital, totalmente actualizados y conectados entre sí. Igualmente, podrán adquirir ADN (Análisis de Novedades), el servicio digital con todas las novedades jurídicas para entender la actualidad del sector legal, así como revistas jurídicas y publicaciones periódicas especializadas en diferentes sectores.

«Con Legal Friday queremos poner al alcance de los profesionales jurídicos los mejores contenidos y herramientas en unas condiciones excepcionales. Este año ampliamos la ventana de acceso y seguimos apostando por la formación digital y la excelencia en el conocimiento jurídico», afirma José Ángel Sandín, CEO de Lefebvre.

El Black Friday se ha consolidado como una de las etapas del año con mayor actividad comercial, tanto en el canal físico como en el online, convirtiéndose en un momento clave para que las empresas de distintos sectores, incluidos el legal y jurídico, ofrezcan sus productos y servicios habituales con ventajas añadidas.