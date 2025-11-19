Gi Group busca a más de 100 agentes telefónicos con dominio de idiomas para trabajar en toda España

Gi Group ETT, firma de servicios de trabajo temporal, permanent placement y formación de Gi Group Holding, ha abierto un proceso de selección para incorporar a más de 100 profesionales en el sector del contact center en toda España para trabajar en sectores de banca, seguros y servicios. No obstante, no se trata de una campaña puntual, ya que la compañía está incorporando perfiles de customer service semanalmente.

Con el objetivo de reforzar sus equipos y dar respuesta a la creciente demanda, Gi Group mantiene abiertas varias vacantes en diferentes puntos del país. Actualmente, se buscan candidatos con nivel C2 en alemán, francés, italiano, inglés y/o portugués en ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Salamanca, Sevilla y Valencia. Asimismo, el proceso de selección incluye contrataciones a nivel nacional de perfiles de customer service, tanto sin idiomas como con nivel C2 en belga, flamenco, holandés y/o catalán.

En cuanto a la modalidad de trabajo, el 70 % de las vacantes de la especialización multilingüe son presenciales, un 20 % hibridas y un 10 % en remoto.

Se trata de contratos que garantizan la estabilidad a largo plazo. El objetivo de Gi Group es atraer y retener talento comprometido, brindando la oportunidad de desarrollo profesional dentro de la empresa. En este sentido, buscan candidatos que valoren la estabilidad laboral y estén interesados en crecer dentro de la empresa adaptándose a las necesidades específicas de cada proyecto.

Los perfiles deben contar con dominio avanzado de idiomas, habilidades de comunicación altamente desarrolladas, empatía en la interacción con los clientes y una marcada orientación al cumplimiento de objetivos. Además, se busca a profesionales con un fuerte compromiso capaces de adaptarse a entornos exigentes y contribuir de manera significativa al rendimiento y la excelencia de los equipos. Sin embargo, en la mayoría de los casos no es necesario contar con experiencia previa ya que las empresas suelen proporcionar programas de formación inicial y continua para capacitar a los trabajadores en los conocimientos específicos del sector, asegurando así su preparación para el desempeño óptimo de las funciones.

El rango salarial se sitúa entre los 17.000 y los 35.000 € anuales, a los que se suman incentivos variables basados en la productividad.

Los interesados pueden encontrar toda la información aquí, donde podrán completar todos sus datos para aplicar al puesto.