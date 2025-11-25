  • ESP
    España América
Economía Notas de Prensa

Asociación Catalana de Peritos Judiciales, Medalla de Honor de la Generalitat por servicios a la justicia

El Departamento de Justicia y Calidad Democrática y publicada en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña el día 20 de noviembre de 2025, ha concedido a la Asociación Catalana de Peritos Judiciales y Forenses Colaboradores de la Administración de Justicia la Medalla de Honor de la Generalitat por servicios excepcionales a la justicia

Asociación Catalana de Peritos Judiciales, Medalla de Honor de la Generalitat por servicios a la justicia
Archivado en: Notas de Prensa

La Resolución JUS/4226/2025, de 17 de noviembre, por la que se otorgan las medallas de honor por servicios excepcionales a la justicia y las menciones honoríficas en materia de justicia en Cataluña para el año 2025, emitida por el Departamento de Justicia y Calidad Democrática y publicada en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña el día 20 de noviembre de 2025, en su epígrafe), ha concedido a la Asociación Catalana de Peritos Judiciales y Forenses Colaboradores de la Administración de Justicia la Medalla de Honor de la Generalitat por servicios excepcionales a la justicia.

Dicha resolución reconoce a la Asociación Catalana de Peritos Judiciales y Forenses expresamente como referentes en la profesionalización, formación y coordinación del colectivo de peritos judiciales, destacando que constituimos, según el propio texto legal, una pieza clave para el correcto desarrollo de la actividad judicial, al garantizar la calidad técnica y la ética profesional en la emisión de los informes periciales.

En la misma resolución se afirma:

«Su labor constante y valiosa en apoyo del buen funcionamiento de la Administración de justicia y su estrecha colaboración con el Departamento de Justicia y Calidad Democrática, que se ha traducido en mejoras en los procedimientos, en la difusión de buenas prácticas y en la consolidación de canales de cooperación que refuerzan la confianza en el sistema judicial, les hacen merecedores de esta distinción».

Esta Medalla de Honor por servicios excepcionales a la justicia no solo reconoce la trayectoria y la dedicación de la Asociación, sino que pone de relieve la contribución esencial que esta entidad realiza al progreso y a la modernización de la justicia en Cataluña. Asimismo, subraya su papel como nexo imprescindible entre el conocimiento técnico especializado y la práctica judicial, favoreciendo la seguridad jurídica, la objetividad de las resoluciones y el fortalecimiento de la confianza ciudadana en el sistema judicial.

La Asociación recibe esta distinción con profunda gratitud y con un elevado sentido de responsabilidad institucional. El reconocimiento que la Generalitat de Cataluña le ha otorgado mediante la concesión de esta medalla la impulsa a seguir trabajando con rigor, compromiso y vocación de servicio público.

La Asociación Catalana de Peritos Judiciales y Forenses Colaboradores de la Administración de Justicia manifiesta su voluntad de continuar colaborando estrechamente con todos los operadores jurídicos, instituciones y entidades implicadas en la mejora de la Justicia, contribuyendo, desde su esfera de actuación, a una Administración de justicia más moderna, eficaz y respetuosa con los derechos de los ciudadanos.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

COMIDA SANA

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Bebés Comida sana Masaje y relajación Mascotas
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]