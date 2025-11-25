El Black Friday de SotySolar, ofrece descuentos de hasta 1.500€ en la instalación

Del 17 al 28 de noviembre, la compañía ofrecerá sus mayores descuentos del año, buscando impulsar la adopción del autoconsumo energético y la sostenibilidad:

Descuento 1.500€ : instalación de placas solares + batería+ cargador v. eléctrico

: instalación de placas solares + batería+ cargador v. eléctrico Descuento 1.400€: instalación de placas solares + batería

instalación de placas solares + batería Descuento 500€ : instalación de placas solares+ instalación aislada

: instalación de placas solares+ instalación aislada Descuento 500€ : instalación de aerotermia

: instalación de aerotermia Descuento 500€: batería

Al solicitar el estudio a través de la web en los días que está activa la oferta, envían un presupuesto que será válido por 30 días, por lo que la contratación se debe hacer antes de que pase este periodo. Estos son los descuentos más grandes que ha ofrecido SotySolar en lo que va del año, brindando una oportunidad excepcional para hacer esta inversión en energía renovable.

Sobre SotySolar

Fundada en 2016, SotySolar es la compañía tecnológica especializada en energía solar fotovoltaica más reconocida de su categoría, según Kantar (2023). Ofrece una propuesta digital que simplifica el proceso de venta, gestionando de manera ágil y rápida, soluciones de autoconsumo para propietarios de viviendas, comunidades de vecinos, empresas y organizaciones.

Cuenta con instaladores de placas solares cualificados, distribuidores especializados de equipos fotovoltaicos, de aerotermia y proveedores financieros en España y Portugal. Tiene un espacio multidisciplinar de 1.500 m2 en la localidad de Navalcarnero (Madrid). Además de servir como centro de almacenamiento logístico, disponen de 500 m2 de oficinas, un exclusivo showroom y la sede del centro formativo de la SotySolar Academy.

Con más de 10.000 instalaciones en hogares y empresas de todo el país, SotySolar se ha convertido en un referente de la energía solar en España. Todo ello ha llevado a la compañía a revalidar el premio TOP Brand PV Award 2024 como ‘Mejor empresa instaladora fotovoltaica de España’ por la consultora independiente EUPD Research. Recientemente fue galardonada por su excelencia en el servicio al cliente con el Installation Excellence Award 2024, entregado por Tesla y con el premio al «Mejor Instalador» por Huawei. Además, se encuentra entre las 3 empresas con mayor capacidad instaladora y mejor valoradas dentro del sector del autoconsumo.