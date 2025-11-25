FCC celebra junto a Fundación ONCE el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Un año más, el Grupo FCC conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en una jornada que se ha desarrollado en torno a las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género, y la importancia de su inclusión laboral a través del Programa Mujeres en Modo ON VG de la Fundación ONCE.

La apertura del acto ha corrido a cargo de Esther Alcocer Koplowitz, presidenta del Grupo FCC, quien ha querido subrayar el trabajo y las acciones que realiza Fundación ONCE e Inserta Empleo, entidad cofinanciada por la Unión Europea, en relación con la igualdad y la violencia de género, así como la colaboración que se mantiene desde FCC destacando que «desde nuestro Grupo, colaboramos activamente con Fundación ONCE en la promoción de entornos laborales más inclusivos y sostenibles. Buena prueba de ello es la reciente firma del VI Convenio Inserta con el que superamos las 1.200 incorporaciones de talento con discapacidad. Una muestra más de nuestro compromiso en la construcción de un futuro con igualdad y sin violencia».

«Encendamos el modo ON por la igualdad y contra la violencia« ha sido el lema del encuentro celebrado en torno a una mesa redonda que ha reunido a representantes de Fundación ONCE comprometidas con la inclusión y la lucha contra la violencia hacia las mujeres. En el debate han participado Mar Medeiros, directora de Empresas, Alianzas, RSC-D y Marketing Social de Inserta Empleo y responsable de Marketing Social y Convenios en Fundación ONCE, quien ha puesto en valor la colaboración de FCC con Fundación ONCE, destacando el papel de las alianzas estratégicas para impulsar la igualdad y la diversidad; Paloma Lapeña, técnica compass en Inserta Empleo Madrid, que ha explicado el Programa Mujeres en Modo ON-VG, una iniciativa que promueve la inclusión laboral y la diversidad, ofreciendo a mujeres con discapacidad la oportunidad de demostrar su talento y acceder a un empleo digno; y Esther Peñas, integrante del Área de Comunicación de Inserta Empleo y autora del libro La voz del coraje, obra que recoge las sobrecogedoras experiencias de 14 mujeres víctimas de violencia, visibilizando sus historias y la fuerza transformadora del coraje.

Además, se ha contado con la intervención institucional de Alberto Durán, vicepresidente de Fundación ONCE, quien ha expresado su agradecimiento a FCC y ha destacado la relevancia de mantener vínculos con el tejido empresarial para visibilizar el trabajo en favor de la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, contribuyendo así a su plena y efectiva inclusión social.

El encuentro se ha clausurado con la entrega de la VIII Edición de los galardones instaurados por FCC que reconocen el trabajo que llevan a cabo las organizaciones y asociaciones que luchan contra la violencia de género. Esther Alcocer Koplowitz, presidenta del Grupo FCC, ha hecho entrega de este galardón a Fundación ONCE, cuyo vicepresidente, Alberto Durán, y la directora de Empresas, Alianzas, RSC-D y Marketing Social de Inserta Empleo y responsable de Marketing Social y Convenios en Fundación ONCE, Mar Medeiros, lo han recogido con mucho cariño en representación de la entidad.

En este acto se reafirma el compromiso de las entidades participantes con la igualdad de oportunidades y la erradicación de la violencia, impulsando acciones que contribuyen a una sociedad más justa e inclusiva. Se trata de una jornada orientada a construir un entorno laboral donde la igualdad y la seguridad sean pilares inquebrantables, ofreciendo un espacio esencial de reflexión sobre los avances logrados y, sobre todo, sobre las necesidades urgentes que aún persisten en esta materia.