  • ESP
    España América
Economía Notas de Prensa

FCC premia a Fundación ONCE por su labor y atención a las mujeres víctimas de violencia de género

Por octavo año consecutivo, el Grupo FCC premia y reconoce el trabajo que llevan a cabo las organizaciones y asociaciones que se ocupan de poner fin a la violencia de género

FCC premia a Fundación ONCE por su labor y atención a las mujeres víctimas de violencia de género
Archivado en: Notas de Prensa

Por octavo año consecutivo, el Grupo FCC ha querido premiar y reconocer el trabajo que llevan a cabo las organizaciones y asociaciones que luchan contra la violencia de género y se ocupan y preocupan de las mujeres víctimas de esta lacra social. En esta VIII Edición, el galardón ha sido para Fundación ONCE por su compromiso y acciones orientadas a la protección y apoyo de las mujeres víctimas de esta lacra social. Un reconocimiento que refuerza la colaboración entre FCC y Fundación ONCE en la promoción de valores esenciales para una sociedad más justa e inclusiva.

La presidenta del Grupo FCC, Esther Alcocer Koplowitz, ha hecho entrega del galardón a Alberto Durán, vicepresidente de Fundación ONCE, y a Mar Medeiros, directora de Empresas, Alianzas, RSC-D y Marketing Social de Inserta Empleo y responsable de Marketing Social y Convenios en Fundación ONCE, que lo han recogido con mucho cariño en representación de la entidad, durante el acto de celebración del 25N en FCC, y que pone de manifiesto el compromiso compartido entre ambas entidades.

Durante la entrega, Alcocer Koplowitz destacó que «se trata de un merecido reconocimiento a vuestro desempeño diario y como muestra también de nuestro compromiso conjunto en favor de la igualdad, el respeto y contra cualquier forma de violencia y discriminación».

Por su parte, Durán expresó su agradecimiento a FCC, subrayando «la importancia de seguir manteniendo este vínculo para visibilizar el trabajo en favor de la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, contribuyendo así a su plena y efectiva inclusión social».

Con este reconocimiento, FCC reafirma su compromiso con la igualdad y la eliminación de cualquier forma de violencia contra las mujeres. La compañía seguirá impulsando campañas de sensibilización y colaborando con instituciones y asociaciones para que la educación y la concienciación lleguen a toda la sociedad. Solo la suma de esfuerzos permitirá avanzar hacia una sociedad libre de violencia.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

COMIDA SANA

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Bebés Comida sana Masaje y relajación Mascotas
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]