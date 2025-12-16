AWM cierra 2025 con múltiples inauguraciones de grandes recintos de surf

American Wave Machines, la empresa de tecnología de surf responsable de los recintos de surf PerfectSwell® en todo el mundo, concluye un año excepcional con dos grandes inauguraciones y su expansión a nuevos mercados.

Principales hitos de final de año:

Riyue Bay: el 11 de noviembre, China Tourism Group celebró la gran inauguración del PerfectSwell® Riyue Bay Surf Resort .

el 11 de noviembre, China Tourism Group celebró la gran inauguración del . Zion: el 20 de noviembre tuvo lugar en Utah la ceremonia de colocación de la primera piedra de PerfectSwell® Zion .

el 20 de noviembre tuvo lugar en Utah la ceremonia de colocación de la primera piedra de . São Paulo: el 29 de noviembre, JHSF celebró la gran inauguración del São Paulo Surf Club.

«Los resultados de este año reflejan un esfuerzo titánico del equipo para mejorar la eficiencia, la entrega del producto y la puesta en marcha. Terminar el año con dos grandes inauguraciones en un solo mes es, quizá, nuestro logro más destacado. Con PerfectSwell® Zion ya bien avanzado y una tercera piscina comenzando su actividad en Brasil, 2026 será igual de memorable», afirma Bruce McFarland, CEO de American Wave Machines.

«Los logros en la calidad de las olas alcanzados este año han superado las expectativas fijadas por el equipo de ingeniería a comienzos de año. Con nuevos desarrollos en camino, estamos entusiasmados por seguir creando las olas que los surfistas desean y añadir aún más opciones al repertorio en 2026», afirma Miquel Lazaro, director de Ingeniería de American Wave Machines.

Sobre American Wave Machines

American Wave Machines, Inc. es la empresa inventora y desarrolladora de la tecnología de surf PerfectSwell®. La tecnología de AWM impulsa instalaciones y destinos de surf de clase mundial, respaldados por sólidos resultados financieros, una amplia captación de datos y surfistas entusiasmados.

PerfectSwell® es la única tecnología de surf neumática basada en secuencias disponible en el mercado. Protegida por más de 50 patentes en todo el mundo, PerfectSwell® Split Peaks, Peeling Waves, Air Sections y Wedge Barrels están cubiertos por el sólido portafolio de patentes de AWM.