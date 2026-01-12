UNIVERSITAS XXI obtiene el sello de excelencia EFQM 700, el máximo reconocimiento europeo en gestión

Este reconocimiento supone un nuevo avance respecto al Sello EFQM 600 obtenido en 2022 y consolida a UNIVERSITAS XXI como un referente en gestión innovadora, sostenible y orientada a la mejora continua. El Club Excelencia en Gestión ha felicitado a la compañía por este resultado, destacando su trayectoria ejemplar y su firme compromiso con la excelencia.

La obtención del Sello EFQM 700 es fruto del esfuerzo colectivo de todo el equipo humano de UNIVERSITAS XXI, que además cuenta con importantes certificaciones en calidad, seguridad, medioambiente y continuidad de negocio. Este conjunto de acreditaciones refuerza la solidez de su modelo de gestión y su apuesta por ofrecer soluciones de alto valor para las universidades.

Durante la evaluación, los auditores subrayaron la capacidad de la organización para soñar en grande, avanzar con pasión y afrontar nuevos retos junto a su comunidad de clientes. Esta visión inspira a UNIVERSITAS XXI a seguir creciendo, manteniendo sus valores y reforzando su propósito: ofrecer soluciones excelentes para la universidad del futuro y continuar siendo un referente en el ámbito de la excelencia empresarial.

UNIVERSITAS XXI Soluciones y Tecnología para la Universidad (www.universitasxxi.com) es una empresa nacida de la Universidad, y dedicada al desarrollo y mantenimiento de sistemas informáticos de gestión para universidades a través de su gama de productos UNIVERSITAS XXI, referencia en el sector, que automatizan los procesos de gestión académica y docente, de investigación, de gestión de RR.HH, y de gestión económica de las universidades.

UNIVERSITAS XXI nació en el año 1994 como la realización de un proyecto de las universidades de Alcalá, Carlos III de Madrid, Castilla-La Mancha, Salamanca y Valladolid, y a la que posteriormente se unieron el banco Santander y la Universidad Rey Juan Carlos, con el objetivo de ser la referencia del software de gestión universitaria. Actualmente, más de 100 instituciones de Educación Superior de España y Latinoamérica confían año tras año en sus productos y servicios. En las sedes de España y Colombia trabajan más de 400 profesionales que disfrutan de planes de formación, planes de desarrollo profesional, teletrabajo, flexibilidad horaria, conciliación laboral, además de estabilidad y retos profesionales constantes. Las políticas de Talento Humano de UNIVERSITAS XXI han permitido lograr la distinción en 2016, 2018 y 2022 de la organización Great Place to Work, como una de las mejores 50 empresas para trabajar. Y las políticas de Calidad permiten a UNIVERSITAS XXI tener vigentes las más exigentes certificaciones ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001, ISO 22301, ENS y EFQM 700, todo ello con el objetivo de seguir ofreciendo las mejores soluciones a sus clientes.