U.S. Polo Assn., anunciada como patrocinador oficial de ropa de la Snow Polo World Cup St. Moritz

U.S. Polo Assn., la marca deportiva oficial de la United States Polo Association (USPA), hará su debut como Patrocinador Oficial de Camisetas y Ropa de la 41ª Snow Polo World Cup St. Moritz, que se llevará a cabo del 23 al 25 de enero de 2026 en el icónico lago congelado de St. Moritz. La asociación inaugural de U.S. Polo Assn. con el torneo de polo sobre nieve más prestigioso y legendario del mundo subraya los vínculos auténticos de la marca con el deporte y su continuo compromiso con el polo a nivel global.

La Snow Polo World Cup St. Moritz 2026 ya se perfila como un año récord, con una demanda sin precedentes de entradas, jugadores internacionales de élite y atención global centrada en uno de los torneos de polo sobre nieve más importantes del mundo. Se espera la asistencia de más de 26.000 personas de toda Europa y del mundo.

«Para U.S. Polo Assn., patrocinar la 41ª Snow Polo World Cup St. Moritz se trata de autenticidad y conexión», dijo J. Michael Prince, presidente y CEO de USPA Global, que gestiona y comercializa la marca U.S. Polo Assn. a nivel mundial. «Apoyar torneos icónicos como la Snow Polo World Cup St. Moritz destaca nuestra autenticidad y apoyo a los atletas del polo, su historia y su futuro, al tiempo que llevamos ropa auténtica inspirada en el deporte a consumidores de todo el mundo en uno de los escenarios de polo más inspiradores del planeta».

Durante todo el fin de semana, U.S. Polo Assn. vestirá a los equipos, oficiales y personal clave del evento con camisetas y ropa de alto rendimiento diseñadas a medida, que reflejan tanto las exigencias del polo competitivo de invierno como el estilo refinado sinónimo de St. Moritz. La presencia de U.S. Polo Assn. refuerza su compromiso con el polo, a través de climas, continentes y culturas, manteniéndose fiel a su ADN deportivo.

Además, U.S. Polo Assn. presentará en la Snow Polo World Cup una Colección Cápsula St. Moritz de edición limitada, que combina la herencia deportiva de la marca con la sofisticación alpina, disponible en la tienda U.S. Polo Assn. en el lago congelado, en colaboración con Ender Sport, y en línea en www.uspashop.com y www.endersport.com. La colección de edición limitada está inspirada en el polo sobre nieve y diseñada en el Estudio de Diseño de U.S. Polo Assn. en Florencia, Italia, con enfoque en rendimiento y artesanía, incluyendo polos de manga larga, gorros cómodos y suéteres elegantes. Las camisetas de polo y accesorios para clima frío están confeccionados con telas ricas y materiales prémium para proporcionar calor, flexibilidad y comodidad en condiciones bajo cero. Con siluetas adaptadas, suavidad sutil y logos bordados de U.S. Polo Assn. y la Snow Polo World Cup St. Moritz, la colección se adapta perfectamente desde el lago congelado tras el partido hasta un estilo de vida alpino diario.

«Europa se ha convertido en uno de los mercados más dinámicos y estratégicamente importantes para U.S. Polo Assn., impulsado por la fuerte demanda de los consumidores por un estilo auténtico e inspirado en el deporte y por la continua inversión de la marca en retail, venta al por mayor y expansión digital en la región», dijo Lorenzo Nencini, CEO de INCOM, licenciatario de ropa de U.S. Polo Assn. para Europa Occidental. «Como socio a largo plazo de la marca en Europa Occidental, nos enorgullece ayudar a dar forma a este crecimiento conectando a los consumidores europeos con la verdadera herencia del polo a través de colecciones prémium y activaciones globales significativas».

«La Snow Polo World Cup St. Moritz combina deporte competitivo, lujo y visibilidad internacional de una manera que resuena profundamente con los clientes europeos, haciendo de ella la plataforma perfecta para mostrar la autenticidad, la artesanía y el liderazgo de U.S. Polo Assn. como marca deportiva global», añadió Nencini.

Enmarcado en el impresionante paisaje del congelado Lago Engadin, el torneo contará con jugadores de clase mundial, incluyendo la leyenda del polo David «Pelon» Stirling, junto a estrellas internacionales como Nico Pieres, Alfredo Bigatti y Robert Strom. Los partidos de apertura del viernes marcarán el ritmo, con la competencia culminando en la esperada final del domingo.

Fundada en 1985, la Snow Polo World Cup St. Moritz se ha convertido en uno de los eventos más prestigiosos del deporte, celebrada por su entorno único, excelencia competitiva y hospitalidad inigualable. La edición 2026 ya es considerada un año histórico, con experiencias VIP agotadas con anticipación y un interés global sin precedentes.

«Nos enorgullece dar la bienvenida a U.S. Polo Assn. por primera vez como Patrocinador Oficial de Camisetas y Ropa de la 41ª Snow Polo World Cup St. Moritz 2026», dijo Reto Gaudenzi, fundador y CEO de la Snow Polo World Cup St. Moritz. «Como marca nacida del polo, U.S. Polo Assn. aporta autenticidad y respeto por el deporte que se alinean verdaderamente con los valores de este destacado torneo».

«Esta asociación fortalece la conexión entre la competencia de élite y la herencia del deporte, mientras mejora la experiencia para jugadores, equipos e invitados en el lago congelado de St. Moritz», añadió Gaudenzi.

Al alinearse con la Snow Polo World Cup, U.S. Polo Assn. continúa promoviendo el polo en sus niveles más altos, apoyando a los atletas, honrando las tradiciones del juego y conectando a los consumidores de todo el mundo con un deporte que define la marca, no solo como inspiración, sino como su origen.

Acerca de U.S. Polo Assn.

U.S. Polo Assn. es la marca deportiva oficial de la United States Polo Association (USPA), la mayor asociación de clubes y jugadores de polo en Estados Unidos, fundada en 1890 y con sede en el USPA National Polo Center (NPC) en Wellington, Florida. Este año, U.S. Polo Assn. celebra 135 años de inspiración deportiva junto a la USPA. Con presencia global multimillonaria y distribución mundial a través de más de 1.200 tiendas minoristas U.S. Polo Assn., así como miles de puntos de venta adicionales, U.S. Polo Assn. ofrece ropa, accesorios y calzado para hombres, mujeres y niños en más de 190 países. La marca patrocina importantes torneos de polo en todo el mundo, incluyendo el U.S. Open Polo Championship®, celebrado anualmente en NPC en The Palm Beaches, el principal torneo de polo de Estados Unidos.