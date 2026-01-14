Skymantics anuncia inversión estratégica y asociación tecnológica con Geo Orchestration AI

Skymantics, un proveedor líder de soluciones de análisis de datos impulsadas por IA, anuncia una asociación estratégica con Geo Orchestration AI, un proveedor de motores de orquestación de IA generativa para el sector de análisis de salud. La asociación incluye una inversión de capital por parte de los directivos de Skymantics y el nombramiento de Antonio Correas, cofundador y director de Crecimiento de Skymantics, como miembro del consejo de administración de Geo Orchestration AI.

Esta colaboración marca una convergencia significativa de tecnologías, combinando la plataforma de datos sintéticos DataGenesis de Skymantics con el motor de orquestación generativa Anna de Geo Orchestration AI.

Construyendo un ecosistema de desarrolladores

La asociación se presentó en la Reunión Anual 2025 de la American Geophysical Union (AGU) en Nueva Orleans. Durante el evento, Skymantics demostró soluciones de análisis de riesgos de calor y calidad del aire a escala local y nacional construidas directamente sobre la plataforma Anna. Esta demostración valida la capacidad de Anna para servir como una verdadera plataforma de orquestación que soporta la ejecución de terceros sin requerir ingeniería personalizada. Al integrar la experiencia de Skymantics en simulación geoespacial y generación de poblaciones sintéticas, la asociación busca acelerar el despliegue de predicciones de riesgo basadas en IA en sectores críticos como salud, cadena de suministro y seguros.

«Hemos colaborado con el equipo de Geo Orchestration AI en numerosos proyectos, y el potencial de la plataforma Anna para revolucionar cómo manejamos la modelización de riesgos complejos es innegable,» dijo Antonio Correas, director de Crecimiento de Skymantics. «Nuestra decisión de invertir y unirnos al Consejo es una prueba de nuestra confianza en su tecnología. Al combinar los gemelos digitales sintéticos DataGenesis de Skymantics con las capacidades de orquestación de Geo, estamos posicionados para ofrecer perspectivas predictivas sin precedentes a clientes gubernamentales y comerciales».

Ajay K. Gupta, CEO de Geo Orchestration AI, añadió: «Nos sentimos orgullosos de dar la bienvenida a Antonio Correas a nuestro Consejo. Skymantics es una empresa tecnológica global con profunda experiencia en escalar negocios en diversas industrias. Las ideas de Antonio y la adopción temprana de nuestra plataforma por parte de Skymantics como parte de nuestro ecosistema de desarrolladores subrayan el calibre de liderazgo que da forma al futuro de nuestra empresa».

La asociación aprovecha dos tecnologías propietarias distintas:

Anna de Geo Orchestration AI: un motor de orquestación de IA generativa diseñado para entornos de toma de decisiones regulados y de alto impacto.

DataGenesis de Skymantics: una plataforma impulsada por IA que genera poblaciones sintéticas y gemelos digitales precisos y seguros en cuanto a privacidad para la planificación de escenarios complejos.

En conjunto, estas tecnologías permitirán a las partes interesadas simular complejos escenarios hipotéticos relacionados con el cambio climático, la resiliencia de las infraestructuras y los riesgos para la salud pública con un nivel de fidelidad hasta ahora inalcanzable en el mercado.

Acerca de Skymantics

Skymantics es una pequeña empresa europea que ofrece ingeniería, análisis de datos y soluciones geoespaciales a clientes de la administración pública y del sector comercial. Skymantics se especializa en ingeniería de sistemas complejos, arquitectura en la nube y generación de datos sintéticos para modernizar sistemas de infraestructura crítica.

Acerca de Geo Orchestration AI

Geo Orchestration AI es una filial de HSR.health dedicada a llevar la tecnología de predicción de riesgos basada en IA al mercado comercial. Su plataforma principal, Anna, orquesta modelos de datos complejos para proporcionar información procesable sobre riesgos en salud, medio ambiente y resiliencia corporativa.