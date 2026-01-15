ANECPLA nombra a Manuel García Howlett nuevo director general de la Asociación

La Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA) anuncia el nombramiento de Manuel García Howlett como nuevo director general de la Asociación, cargo en el que sustituye a Jorge Galván, a quien ANECPLA agradece su dedicación, compromiso y la labor desarrollada durante su etapa al frente de la Dirección General.

Manuel García Howlett es Licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad Rey Juan Carlos y cuenta con una sólida y amplia formación técnica en el ámbito de la Sanidad Ambiental. Es además Máster en Tecnologías de la Información Geográfica (TIG) y Máster en Cartografía, Sistemas de Información Geográfica (SIG) y Teledetección, ambos por la Universidad de Alcalá.

A lo largo de su trayectoria profesional ha desarrollado una extensa experiencia en diferentes empresas del sector de la Sanidad Ambiental, desempeñando funciones como técnico SIG, investigador en Tecnologías de la Información Geográfica, asesor en procesos de digitalización aplicados a la gestión de plagas y al desarrollo internacional, y, en su etapa más reciente, como adjunto a la dirección de una de las compañías más relevantes del sector en España.

Con este nombramiento, ANECPLA refuerza su apuesta por un liderazgo técnico, innovador y alineado con los grandes desafíos que afronta actualmente la Sanidad Ambiental y la Salud Pública en España. En este periodo de Cambio Global, España, por su posición estratégica como nexo entre Europa occidental, el norte de África y Latinoamérica, cada vez se enfrenta a mayores retos en la gestión de vectores y en la prevención de enfermedades emergentes y reemergentes con elevada capacidad de transmisión.

En palabras del nuevo director general de ANECPLA, Manuel García Howlett: «asumo esta responsabilidad con un profundo sentido de compromiso y con la convicción de que la Sanidad Ambiental es un pilar esencial de la Salud Pública. España se enfrenta a desafíos complejos que requieren una visión técnica, coordinada y basada en el conocimiento científico, y ANECPLA debe seguir siendo un actor clave para anticiparse a estos retos y aportar soluciones eficaces».

En este contexto, el papel de ANECPLA resulta fundamental para avanzar en la necesaria implementación del enfoque One Health en la legislación y en las políticas públicas, integrando la salud humana, animal y ambiental. Asimismo, la Asociación continuará trabajando activamente en ámbitos estratégicos como la mejora de la calidad del aire exterior, el control y la prevención de la Legionella, y el impulso de modelos de gestión apoyados en la innovación, la digitalización y la profesionalización del sector.

El nuevo director general afronta esta etapa con el objetivo de fortalecer el posicionamiento de ANECPLA como interlocutor de referencia ante las administraciones públicas, la comunidad científica y la sociedad en su conjunto, contribuyendo de forma decisiva a la protección de la Salud Pública y del medio ambiente.