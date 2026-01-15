  • ESP
Barcelona, primera ciudad en estrenar la nueva bicicleta eléctrica compartida de Bolt

La nueva e-bike incorpora intermitentes, luz de freno, frenos de tambor, neumáticos de mayor anchura y pantalla en color, innovaciones sin precedentes en la micromovilidad compartida. En la ciudad condal más del 80% de los desplazamientos ya se realizan de una forma más sostenible, consolidando el avance hacia una movilidad más segura, activa y menos dependiente del coche privado. Diseñada y desarrollada íntegramente por Bolt, fruto de su apuesta por la innovación y la seguridad en micromovilidad

Bolt, la plataforma de movilidad líder en Europa ha elegido Barcelona para poner en circulación su primera bicicleta eléctrica compartida, desarrollada íntegramente por la compañía, convirtiendo a la ciudad en el primer entorno urbano del mundo en estrenar este nuevo modelo. Con la llegada de 300 nuevas bicicletas a la ciudad condal, Bolt introduce una generación de bicicletas eléctricas diseñadas para resolver brechas históricas en seguridad y accesibilidad, que incorpora varias innovaciones inéditas en el sector, entre ellas intermitentes integrados, luz de freno, frenos de tambor, neumáticos de mayor anchura de su categoría, panel solar y una pantalla en color de alta visibilidad.

El lanzamiento llega en plena transformación de la movilidad en Barcelona. Más del 80% de los desplazamientos ya se realizan de manera sostenible (transporte público, a pie o en bicicleta), mientras que el uso de los carriles bici ha crecido un 17% en el último año, con una red que supera los 270 kilómetros.

Más accesible, segura e inclusiva
Más ligera y compacta que los modelos actuales del mercado, se ha diseñado desde cero con un enfoque centrado en la accesibilidad: cuadro de fácil acceso, geometría más estable y sillín ajustable para adaptarse a personas de diferentes alturas y niveles de experiencia. En estudios de usuario realizados por Bolt recientemente, estos cambios han demostrado aumentar la confianza de las personas que se sienten intimidadas por las e-bikes compartidas tradicionales, ya sea por su tamaño, peso o dificultad de manejo. 

A nivel de seguridad, el nuevo modelo combina por primera vez en una e-bike compartida una serie de elementos pensados para mejorar la visibilidad, el control y la estabilidad en condiciones reales de ciudad. Los intermitentes mejoran la previsibilidad y la visibilidad al señalar claramente la intención del ciclista en el tráfico, mientras que las luces de freno reducen el riesgo de colisiones por alcance y aumentan la seguridad durante los desplazamientos nocturnos. Los frenos de tambor garantizan frenadas más suaves y controladas con menos esfuerzo de las manos, especialmente en condiciones de humedad.

La bicicleta también cuenta con los neumáticos más anchos de su clase, que ofrecen un mejor agarre y estabilidad, especialmente en calles adoquinadas o con superficie irregular. Por primera vez en las bicicletas eléctricas compartidas, el modelo también incluye un panel solar para ampliar la autonomía y reducir la frecuencia de recarga manual. Todas estas características están respaldadas por una pantalla a todo color que mantiene a los usuarios informados con actualizaciones en tiempo real sobre el recorrido, sin distracciones, incluso con luz solar intensa o en condiciones de poca visibilidad.

«La nueva bicicleta eléctrica también es compatible con el sistema SafeRide, que garantiza la seguridad antes y durante cada trayecto», asegura Juan Álvarez de Bolt. «La bicicleta eléctrica detecta derrapes, frenadas bruscas y colisiones a través del sistema avanzado de inteligencia de movilidad, que incluye IoT mejorado, alertas de mantenimiento automatizadas y seguridad integrada para la seguridad tanto del ciclista como de los peatones».

