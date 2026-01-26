DXC lanza la 6ª edición de Iberia Codes para impulsar el talento digital joven en España

Esta iniciativa tiene como objetivo acercar a los estudiantes a la tecnología y a la ciencia de una forma divertida y colaborativa, y se articula como una competición de programación utilizando las tecnologías Scratch y MakeCode Arcade.

Cada edición está vinculada a una causa social diferente, y DXC vuelve a impulsar un proyecto que une a estudiantes, tecnología y ciencia. En esta ocasión, la iniciativa de desarrollo de videojuegos busca combinar experiencias y conocimientos de distintas generaciones, sensibilizando a los más jóvenes sobre la importancia de escuchar, aprender y valorar la experiencia mientras se crean soluciones para el futuro.

El tema de este año — Conectando Generaciones, Programando Emociones — refleja la creciente necesidad de reforzar el vínculo entre las personas mayores y los jóvenes.

DXC Iberia Codes pretende concienciar a las nuevas generaciones sobre la importancia de mantener vivo el lazo entre generaciones. En un mundo cada vez más marcado por la tecnología, no debe perderse la capacidad de escuchar las historias de nuestros mayores y desarrollar soluciones para el futuro.

DXC está firmemente comprometida con una contribución activa a la sociedad. Por ello, cree que, fomentando la conexión y el intercambio entre personas mayores y jóvenes, ambos grupos pueden acercarse y enriquecerse mutuamente. Este objetivo está alineado con una de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para combatir la soledad en las personas mayores: impulsar programas que fomenten la empatía, la escucha activa y las habilidades sociales desde edades tempranas, capacitando a los jóvenes para ayudar a abordar este reto.

El DXC Iberia Codes es un concurso de programación en Scratch y MakeCode Arcade, abierto a cualquier joven estudiante, poniendo a prueba su imaginación y sus habilidades.

Uniendo tecnología y valores en una única iniciativa con impacto real, el proyecto reta a los jóvenes a crear sus propios personajes, que asumirán la misión — Conectando Generaciones, Programando Emociones.

¿Y si un reloj inteligente tuviera el poder de traducir emociones en código, conectando a abuelos y nietos dentro de un mismo juego? Cada conversación cuenta. Cada recuerdo es un tesoro. Cada línea de código puede ser un puente entre el ayer y el mañana.

En esta competición, cada grupo de participantes deberá crear un videojuego de aventuras alineado con esta temática. Existen tres categorías:

Kids : 1er ciclo, de 7 a 9 años

: 1er ciclo, de 7 a 9 años Junior : 2º ciclo, de 10 a 11 años

: 2º ciclo, de 10 a 11 años Senior: 3er ciclo, de 12 a 15 años

La iniciativa no se limita al entorno escolar, y los niños y niñas pueden participar de forma individual o en parejas, junto a hermanos o amigos.

«Para nosotros es un motivo de orgullo seguir desarrollando, año tras año, una temática con impacto social. Creemos firmemente que las generaciones mayores tienen tanto que aprender como que enseñar a las actuales, y por eso este año hemos puesto el foco en acercar a personas mayores y jóvenes», afirma Isabel Granda, Directora de Marketing y Comunicación de DXC en España. Y añade: «Esperamos que esta competición despierte el interés y la pasión por la tecnología, pero también fomente el respeto y la colaboración intergeneracional».

El periodo de inscripción ya está abierto, y durante los próximos meses los participantes deberán desarrollar su proyecto y enviarlo antes del 15 de abril de 2026. Posteriormente, los trabajos serán evaluados y los ganadores se darán a conocer el 6 de junio, en una ceremonia presencial en Madrid.

En los retos Kids y Junior, los participantes, en parejas, deberán crear un juego interactivo en dos dimensiones utilizando Scratch 3.0.

En el reto Senior, y también en parejas, los participantes deberán utilizar MakeCode Arcade para diseñar un juego de plataformas en dos dimensiones (2D), con múltiples escenarios e incorporando al menos tres personajes en el entorno del juego.