Una sentencia destaca el papel del peritaje de José Manuel López Viñuela contra el acoso escolar

La Sección Civil del Tribunal de Instancia de Badalona. Plaza nº 6 – (Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Badalona) falló a favor de los padres demandantes con la sentencia emitida Nº 503/2025 condenando a costas a la parte contraria. Resaltando en la misma que para tal veredicto, ha sido fundamental el peritaje realizado por José Manuel López Viñuela.

Un reciente fallo judicial ha vuelto a poner el foco en la importancia del peritaje especializado en casos de acoso escolar. La resolución, emitida por un juzgado español, reconoce la relevancia de los informes técnicos aportados durante el proceso para acreditar deficiencias en la actuación de un centro educativo ante una situación de violencia escolar.

El peritaje ha sido elaborado por José Manuel López Viñuela, especialista en análisis pericial de casos de acoso escolar, cuya metodología se centra en la evaluación documental, normativa y procedimental de la actuación de los centros educativos, conforme al marco legal y a los protocolos vigentes en materia de protección del menor.

Según se desprende de la resolución judicial, el informe pericial permitió al tribunal valorar de forma objetiva la respuesta institucional del centro ante los hechos denunciados, así como la adecuación —o falta de ella— a las obligaciones legales en materia de prevención, detección y actuación frente al acoso escolar. Esta sentencia se suma a otras resoluciones recientes en las que los informes periciales especializados han adquirido un papel relevante en la acreditación de responsabilidades en el ámbito educativo, reforzando la importancia de contar con evaluaciones técnicas independientes en procedimientos judiciales relacionados con la convivencia escolar.

López Viñuela desarrolla su labor profesional en el ámbito del peritaje judicial aplicado al acoso escolar, colaborando con familias y equipos legales en la elaboración de informes técnicos destinados a procedimientos judiciales y administrativos. Su trabajo se basa en el análisis normativo, la revisión de protocolos internos y la evaluación de actuaciones concretas llevadas a cabo por los centros educativos.

Actualmente, José Manuel López, también se encuentra terminando su carrera de derecho, para ejercer legalmente, en favor de los menores y familias que necesiten su defensa.

Sobre Trencats – Asociación contra las Violencias en las Escuelas

Trencats es una asociación sin ánimo de lucro dedicada a la prevención y sensibilización frente a la violencia en el entorno escolar, así como al acompañamiento de familias afectadas. La entidad impulsa iniciativas de concienciación social y colabora en la promoción de mejoras en los marcos de protección de la infancia y la adolescencia.

