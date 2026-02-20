El Colegio Juan Pablo II de Parla impulsa el XIV Congreso de Familias y Docentes Católicos

En un contexto social y educativo en constante transformación, la formación permanente de familias y docentes se ha convertido en una herramienta fundamental para afrontar con criterio los desafíos actuales. Con esta convicción, el Colegio Juan Pablo II de Parla anima a su comunidad educativa a participar en el XIV Congreso de Familias y Docentes Católicos, encuentro anual organizado por la Fundación Educatio Servanda, entidad a la que pertenece el centro.

Bajo el lema ‘Educar bien en tiempos difíciles’, esta decimocuarta edición propone una reflexión profunda y práctica sobre cuestiones clave de la educación de hoy: cómo formar el carácter frente al sentimentalismo, cómo educar la conciencia moral y cómo acompañar a niños y jóvenes en un entorno tecnológico y cultural complejo sin renunciar a criterios firmes de verdad, bien y belleza.

El Congreso quiere situar a la familia en el centro de la acción educativa, porque es en el hogar donde se fragua el carácter, se aprende a aceptar la frustración, a ejercer la libertad con responsabilidad y a dar sentido a la vida más allá del bienestar inmediato.

Entre los participantes se encuentran figuras de reconocido prestigio del ámbito educativo y cultural, así como comunicadores que conectan especialmente con las inquietudes actuales de padres y jóvenes, como René ZZ.

La inscripción puede realizarse a través de educadorescatolicos.org, y tiene un coste simbólico de 10 euros, que incluye desayuno y comida. El Congreso también ofrece servicio de guardería, con el objetivo de facilitar la participación de padres con hijos pequeños.

Para el Colegio Juan Pablo II de Parla, formar parte de la Fundación Educatio Servanda implica integrar su proyecto educativo en una red que apuesta por la formación continua y la reflexión pedagógica compartida. Iniciativas como este Congreso refuerzan la alianza entre familia y escuela y ofrecen recursos para acompañar con mayor profundidad el crecimiento integral de los alumnos.

En un momento en el que muchas familias buscan criterios sólidos para educar bien, el XIV Congreso de Familias y Docentes Católicos se presenta como una oportunidad para detenerse, reflexionar y fortalecer el compromiso educativo común.