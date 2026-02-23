El Ayuntamiento de Las Rozas moderniza sus CPD con Nutanix

El Ayuntamiento de Las Rozas se enfrentaba a la necesidad de ampliar y modernizar sus Centros de Procesamiento de Datos (CPD), siendo consciente de que la infraestructura TI es la base sobre la que se apoyan numerosos servicios digitales utilizados a diario por los ciudadanos y que garantizar su disponibilidad, fiabilidad y continuidad es fundamental para mejorar la experiencia del ciudadano en su relación con la administración.

Ante esta situación, apostó por la tecnología de Nutanix, atraído por su simplicidad de gestión, su arquitectura hiperconvergente y su enfoque completamente definido por software. Esta plataforma le permite unificar computación, almacenamiento, virtualización y red en un único entorno, eliminando la complejidad de los sistemas tradicionales basados.

«La modernización de nuestra infraestructura con Nutanix nos ha permitido simplificar la gestión, ganar resiliencia y preparar el entorno para futuros proyectos estratégicos. Ahora contamos con una plataforma flexible, segura y preparada para crecer al ritmo de las necesidades del Ayuntamiento», afirma Mayte Cuesta responsable TIC y de seguridad del Ayuntamiento de Las Rozas.

Con la implantación de Nutanix, el Ayuntamiento de Las Rozas ha logrado una infraestructura moderna, altamente disponible y mucho más sencilla de administrar. La simplificación de la administración y el uso de una plataforma centralizada han permitido reducir de forma muy significativa los tiempos dedicados a la operación diaria, liberando recursos del equipo de TI para proyectos de mayor valor. Además, la consolidación de la infraestructura ha supuesto una optimización de costes y una mejora en la eficiencia energética, contribuyendo a un uso más eficiente de los recursos municipales.

Desde el punto de vista del ciudadano, esta modernización se traduce en servicios públicos más estables, disponibles y seguros. La alta disponibilidad y resiliencia de la plataforma minimizan interrupciones en aplicaciones y servicios digitales municipales, mejorando la confianza en los sistemas del Ayuntamiento. Además, la preparación del entorno para futuros proyectos de automatización e inteligencia artificial permitirá ofrecer servicios más eficientes, personalizados y orientados a las necesidades reales de la ciudadanía.

«La confianza depositada por el Ayuntamiento de las Rozas en nosotros es un claro ejemplo del valor que nuestra tecnología puede aportar a sectores públicos y servicios esenciales: robustez, agilidad, simplicidad y eficiencia», señala Jorge Vázquez, director general de Nutanix Iberia.