La Fundación Alícia y la semFYC se alían para mejorar la alimentación de las personas mayores y frágiles

En la actualidad, alrededor de 10 millones de personas en España tienen 65 años o más, lo que representa cerca del 20,4% de la población total. Según el Ministerio de Sanidad, la configuración demográfica de nuestro país —con una base natal cada vez más estrecha y una cúspide crecientemente ancha en la pirámide poblacional—anticipa un aumento del porcentaje de personas mayores en los próximos decenios, y las estimaciones oficiales apuntan a que, de continuar la tendencia, en 2065, la proporción de mayores de 65 años podría acercarse al 29%.

Asimismo, al envejecimiento natural de las personas —que produce cambios fisiológicos propios—, se le puede sumar la presencia de patologías crónicas, así como la polimedicación y limitaciones sociales o funcionales, que pueden comprometer la ingesta y la calidad de la dieta de las personas.

Según la Base de Datos Clínicos de Atención Primaria (BDCAP) el déficit nutricional es un problema de salud que afecta a más de 3,5 millones de personas en España. En concreto, se estima que 1,01 millones de hombres y 2,56 millones de mujeres presentan algún grado de déficit nutricional, lo que pone de manifiesto una mayor prevalencia entre las mujeres, que concentran cerca de tres cuartas partes de los casos.

Estas cifras sitúan el déficit nutricional como uno de los problemas de salud más frecuente en la población como la diabetes, el asma o la obesidad. A pesar de su impacto, se trata de una condición a menudo infradiagnosticada, especialmente en personas mayores y pacientes con fragilidad o enfermedades crónicas, donde sus consecuencias pueden agravar la evolución clínica, aumentar la dependencia y reducir la calidad de vida.

En este contexto, la Fundación Alícia y la semFYC han puesto en marcha una acción dirigida a que la consulta de Atención Primaria sea un espacio de seguimiento de hábitos alimentarios para este colectivo.

Para ambas organizaciones, la prevención, así como la promoción del envejecimiento saludable y la intervención temprana en la nutrición son fundamentales en la salud y la autonomía de las personas mayores.

El acuerdo se materializa en una nueva formación, pionera, de medicina culinaria, que integra práctica culinaria, evidencia científica y herramientas clínicas, con el objetivo de posicionar la gestión diaria de la alimentación como un pilar terapéutico fundamental en el abordaje de la fragilidad de los y las pacientes, en el marco del envejecimiento de la población y el potencial aumento de las situaciones de vulnerabilidad nutricional.

// Formación específica para transformar la práctica clínica

Como respuesta a esta necesidad, la semFYC y la Fundación Alícia han desarrollado el curso «Comer bien para envejecer mejor. Abordaje del paciente mayor desde un punto de vista culinario«. Esta formación ofrece a los y las especialistas de familia contenidos actualizados y prácticos sobre las necesidades nutricionales en el envejecimiento, estrategias dietético culinarias adaptadas a situaciones clínicas frecuentes en las consultas —como fragilidad, disfagia, malnutrición o enfermedad renal— así como herramientas de comunicación efectivas para acompañar a las personas con cambios alimentarios sencillos que generen hábitos saludables sostenibles en el tiempo.

El curso ha sido diseñado para que los profesionales de Atención Primaria puedan integrar la gestión de la alimentación dentro del proceso clínico de forma operativa y basada en evidencia científica más actualizada. «Nuestro objetivo es que cada consulta se convierta en una oportunidad real para mejorar la alimentación del día a día y, por tanto, el bienestar de nuestros pacientes», destacan desde la semFYC.

// Fundación Alicia: ciencia, cocina y salud al servicio del paciente mayor

La Fundación Alícia es un centro de I+D gastronómico referente en medicina culinaria y reconocido internacionalmente por desarrollar soluciones prácticas, reales, basadas en la evidencia científica y adaptadas a cada necesidad, patología o situación de vida. Alícia aporta al proyecto más de veinte años de experiencia multidisciplinar, combinando el trabajo de nutricionistas, tecnólogos de alimentos, químicos, antropólogos, ingenieros agrónomos, logopedas, …así como chefs especializados en dietas terapéuticas y sostenibles.

Este curso se enmarca en la línea de trabajo Personas Mayores y Envejecimiento Saludable centrada en la investigación y desarrollo de proyectos, productos o estrategias dedicadas a la mejora de la salud y la calidad de vida, explican desde Alícia.

La misión fundacional de Alícia es que todos comamos mejor. Con especial énfasis en aquellas personas que presentan enfermedades o restricciones alimentarias, así como en algunas patologías ligadas al envejecimiento de la población. También trabaja con personas en tratamiento oncológico y con niños que siguen dietas muy restrictivas derivadas de enfermedades raras. Todo ello se articula bajo su línea de medicina culinaria, mediante el desarrollo de herramientas y su transferencia tanto a profesionales sanitarios como a las propias personas afectadas, sus familiares o cuidadores.

Prevención desde la Atención Primaria

Por su parte, la semFYC aporta el conocimiento médico y la difusión del curso entre sus más de 22.000 profesionales asociados, quienes desde sus consultas diarias pueden acompañar e impulsar buenos hábitos entre sus pacientes.

La alianza entre semFYC y Fundación Alícia subraya la importancia de reforzar las estrategias preventivas frente a la malnutrición en personas mayores y frágiles. Abordar este problema desde la Atención Primaria —donde se realiza el seguimiento más cercano y continuado del paciente— puede tener un impacto directo en la reducción de complicaciones, en la mejora de la autonomía y en la calidad de vida de este colectivo de la población especialmente vulnerable.

Con este curso, la sociedad científica avanza en su compromiso de dotar a los y las profesionales sanitarias de nuevas herramientas para afrontar los retos que plantea el envejecimiento, integrando alimentación, evidencia y práctica clínica para mejorar la salud desde la consulta. «Por su proximidad y visión integral, los especialistas de Atención Primaria están en una posición privilegiada para impulsar y promover hábitos alimentarios saludables y esta iniciativa les puede ayudar», concluyen desde la semFYC.