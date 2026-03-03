Chris Wright, secretario de Energía de EE.UU., vuelve a PAS 2026 para debatir sobre acceso a energía limpia

El secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright, regresará a la Powering Africa Summit (PAS), que se celebrará en Washington, D.C., los días 19 y 20 de marzo de 2026, donde participará en una charla informal centrada en el acceso a la energía y la cocina limpia.

Tras haber pronunciado un discurso inaugural y participado en una charla informal en el décimo aniversario de la PAS 2025, el secretario Wright volverá a reunirse con responsables políticos y líderes del sector en la cumbre de este año para debatir la cooperación entre EE. UU. y África en materia de infraestructuras energéticas, minerales críticos y estrategias de inversión.

Sobre la base del enfoque del año pasado, «El futuro de la asociación energética entre EE. UU. y África», la PAS 2026 analizará cómo la política exterior estadounidense se está transformando bajo la actual administración, incluso mediante una diplomacia comercial liderada por la inversión.

Dentro del tema de este año, «Impulsando la asociación EE. UU.-África: infraestructura energética, minerales críticos y estrategias de inversión’, se pondrá el foco en los avances desde la PAS 2025 y en el papel de los acuerdos recíprocos para promover el desarrollo de minerales críticos y aumentar el comercio entre EE. UU. y África.

Algunas de las sesiones clave de la cumbre explorarán la inversión en infraestructuras a gran escala, garantías y financiación, así como la forma en que las estrategias de gas entre EE. UU. y África están incrementando la seguridad energética y el comercio bilateral. Está prevista la asistencia de varios altos dirigentes gubernamentales, entre ellos:

S.E. Jeremiah Kpan Koung, vicepresidente de Liberia.

S.E. Dr. Eng. Habtamu Itefa Geleta, ministro de Agua y Energía de Etiopía.

S.E. John Abdulai Jinapor, ministro de Energía y Transición Verde de Ghana.

Makhtar Diop, director gerente de la International Finance Corporation (IFC), asistirá para ofrecer las palabras de bienvenida en la cumbre, junto con Adam Cortese, CEO del especialista en soluciones de energía renovable Sun Africa, quien pronunciará el discurso de bienvenida del patrocinador principal.

Cortese comentó: «Sun Africa se enorgullece de patrocinar la Powering Africa Summit 2026 en este momento transformador para la colaboración energética entre EE. UU. y África. El liderazgo y la participación continuos del secretario Wright subrayan el creciente compromiso con soluciones prácticas impulsadas por la inversión que amplíen el acceso a la energía y desbloqueen oportunidades en minerales críticos e infraestructuras. Esperamos mantener un diálogo significativo con ministros, responsables políticos y socios del sector para impulsar iniciativas de beneficio mutuo basadas en el pragmatismo y la rentabilidad, garantizando un éxito sostenible que resista el paso del tiempo».

Entre otros representantes sénior de organizaciones, agencias e instituciones globales destacadas se encuentran:

John Jovanovic, presidente del Export-Import Bank of the United States (EXIM).

Nicholas Checker, alto funcionario de la Oficina de Asuntos Africanos del United States Department of State.

Thomas Hardy, subdirector y director de operaciones de la United States Trade and Development Agency (USTDA).

Daniel Petrie, jefe de gabinete en funciones de la Millennium Challenge Corporation (MCC).

Nancy Rivera, directora general de la U.S. International Development Finance Corporation (DFC).

Simon Gosling, director general de EnergyNet, comentó: «Estamos encantados de regresar el próximo mes a la 11ª edición de la Powering Africa Summit en Washington D. C. y, por supuesto, de dar nuevamente la bienvenida al secretario de Energía Chris Wright para reunirse con las partes interesadas y debatir el futuro de las relaciones entre EE. UU. y África. En la cumbre del año pasado, el secretario habló del enfoque integral del Gobierno estadounidense para asociarse con las naciones africanas, y nos complace haber confirmado una representación tan amplia y de alto nivel de los departamentos de Estado, Energía, Exim, DFC, MCC y Comercio para aportar la información necesaria sobre las políticas de la Administración Trump…».

Junto al patrocinador principal Sun Africa, Petrodex se suma como patrocinador líder, Genesis Energy como patrocinador de la aplicación de networking y la Oficina de Obras del Estado de Lagos como socio gubernamental africano. Otros patrocinadores incluyen Endeavor Energy, Denham Capital, Mission 300 y HYDRO-LINK. Entre los patrocinadores asociados figuran Absa, Alliant, Allied Talent Partners, A&O Shearman, Nant Power, NRECA International y McDermott, Will & Schulte.

