Proactiv Entertainment presenta su nueva identidad y consolida su liderazgo en el entretenimiento en vivo

Proactiv Entertainment, empresa promotora líder en España especializada en la producción y organización de espectáculos de gran formato, exposiciones nacionales e internacionales y conciertos de música, anuncia un proceso integral de rebranding que marca el inicio de una nueva etapa estratégica. La compañía presenta esta evolución bajo el lema Feel it Live!, una declaración de principios que amplía su universo creativo y refuerza su posicionamiento como referente del entretenimiento en directo.

Con 39 años de trayectoria, sedes en Barcelona, Madrid y Dubái y una creciente presencia en la región Asia-Pacífico, Proactiv Entertainment evoluciona su identidad corporativa para consolidarse como una marca global y abierta a todas las disciplinas del espectáculo en vivo, donde el público es el verdadero protagonista. Durante este tiempo, más de 10 millones de espectadores en España y otros países del mundo han podido disfrutar de los más de 2.000 espectáculos gestionados por la compañía, alcanzando una media anual de 500.000 espectadores y superando los 4 millones de entradas vendidas en los últimos 3 años.

Evolución natural con el crecimiento de la compañía

El nuevo lema conecta con el ADN original de la compañía, que tiene la emoción como eje central, y lo proyecta hacia una dimensión más experiencial y participativa. Proactiv Entertainment da un paso más allá: no solo produce espectáculos, crea momentos que se sienten, se comparten y permanecen. Una evolución coherente con el crecimiento de la compañía que viene acompañada de un manifiesto corporativo y una redefinición clara de sus valores, que buscan reforzar su relevancia en el escenario mediático español e internacional.

Nicolás Renna, CEO de Proactiv Entertainment, señala: «Este rebranding no es solo un cambio de identidad visual, es una declaración de hacia dónde se dirige la compañía. Después de 38 años liderando el sector en España, sentimos que era el momento de dar un paso adelante y proyectar con más fuerza su ambición internacional. Este nuevo posicionamiento se alinea con lo que la compañía es y con lo que quiere seguir construyendo: experiencias que emocionan, que conectan culturas y que trascienden el escenario».

Más abierta, experiencial y emocional

Este nuevo posicionamiento amplía el territorio de marca y consolida a Proactiv Entertainment como una compañía abierta a todo espectáculo en vivo, donde el foco no está únicamente en la producción, sino en el impacto emocional.

Paula Vitores, Head of Marketing de la compañía, explica: «El nuevo lema es una invitación directa al público. La intención es que cada persona que asista a un espectáculo producido por Proactiv Entertainment lo sienta como algo propio. La emoción siempre ha estado en el ADN de la compañía, pero ahora se hace explícita, se sitúa en el centro de la narrativa y se convierte en el eje de toda su comunicación».

Un sistema visual con identidad propia

La nueva identidad, desarrollada por la agencia de branding Mucho, se articula en torno a un gesto gráfico distintivo: una diagonal que actúa como «foco» escénico, símbolo de la luz que precede al espectáculo y metáfora del papel de Proactiv Entertainment como impulsor de cada producción. Este recurso estructura un lenguaje visual reconocible y adaptable a distintos formatos y mercados.

El sistema visual combina un registro corporativo —sobrio y estructurado, orientado a entornos institucionales y B2B— con otro más expresivo y emocional, vinculado a la comunicación de grandes producciones. La paleta cromática principal, basada en el rojo coral, rojo oscuro, negro antracita y crema, refuerza esta dualidad, combinando energía, experiencia y sofisticación.

Grandes producciones y marcas globales

A lo largo de casi cuatro décadas, Proactiv Entertainment ha producido y promovido algunos de los espectáculos y exposiciones más reconocidos a nivel nacional e internacional, trabajando con grandes marcas y franquicias globales como Disney On Ice o Harlem Globetrotters; también ha impulsado experiencias como Meet Vincent Van Gogh, Mundo Pixar o Barça: The Exhibition, y ha promovido giras y conciertos de artistas internacionales, desde figuras como Michael Bublé, Hans Zimmer, John Legend o Andrea Bocelli hasta grandes nombres de la música latina como Juan Luis Guerra, Maluma o Emilia. Además, ha producido la gira de Operación Triunfo 2025.

Expansión internacional y nuevos espacios experienciales

Tras replicar su modelo de éxito en Emiratos Árabes Unidos, Latinoamérica y Europa, Proactiv Entertainment continúa ampliando su presencia internacional con foco estratégico en Asia-Pacífico y su reciente entrada en el mercado de Qatar. La compañía ha consolidado su posicionamiento en los Emiratos Árabes Unidos, donde ha demostrado su capacidad para implantar producciones de estándar Broadway y West End en un mercado en plena expansión.

En su doble rol como productor y promotor, Proactiv Entertainment ha impulsado hitos como la histórica temporada de The Lion King, la exhibición oficial de Harry Potter o la aclamada producción teatral Life of Pi, contribuyendo activamente al desarrollo de un ecosistema de entretenimiento en vivo estable y sostenible en la región. La compañía es además propietaria de Inmersa, un espacio de más de 3.000 m² en Barcelona diseñado para albergar experiencias creativas e inmersivas de gran formato, consolidando su apuesta por los nuevos lenguajes del entretenimiento.

Una nueva etapa

La nueva era de Proactiv Entertainment se articula en torno a siete valores fundamentales:

Inconformismo – Evolucionar antes que acomodarse.



– Evolucionar antes que acomodarse. Compromiso – Con público, artistas, equipos y partners.



– Con público, artistas, equipos y partners. Experiencia – 38 años de legado y profesionalización del sector.



– 38 años de legado y profesionalización del sector. Cercanía – Relaciones basadas en confianza y presencia real.



– Relaciones basadas en confianza y presencia real. Creatividad – Nuevos formatos e ideas memorables.



– Nuevos formatos e ideas memorables. Emoción – Honestidad y conexión auténtica con el público.



– Honestidad y conexión auténtica con el público. Versatilidad – Capacidad multidisciplinar: del teatro al estadio.

Con la vista en el futuro

En España, la industria del entretenimiento mantiene una gran solidez, y apunta a proyecciones del crecimiento del 5,1% anual hasta 2026 (Según la 23ª edición del informe Entertainment and Media Outlook 2021-2026 España, elaborado por PwC), medio punto por encima de la media global. Con este rebranding, Proactiv Entertainment actualiza su identidad y reafirma su hoja de ruta internacional, consolidando su vocación de liderazgo en este sector, y su apuesta por el crecimiento en nuevos mercados, formatos y públicos. Feel it Live! no es únicamente un eslogan, sino la síntesis de una forma de entender el entretenimiento en vivo: como una experiencia compartida y memorable, capaz de trascender el escenario.