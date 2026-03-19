Nueva edición de los Premios Farmacia, los galardones que reconocen la excelencia en el sector

Los ya consagrados Premios Farmacia, anuncian la apertura del plazo de inscripción para la edición de 2026, convirtiéndose en los premios de referencia del sector farmacéutico.

Estos galardones tienen como finalidad reconocer, visibilizar y poner en valor los mejores proyectos, iniciativas y profesionales del sector farmacéutico, que más impacto han tenido durante el último año.

El periodo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 29 de abril y las candidaturas podrán formalizarse a través de la web oficial:

https://premiosfarmacia.org

Categorías de los Premios Farmacia

La tercera edición de los Premios Farmacia reconoce a las marcas, productos, medios y profesionales más destacados en las siguientes categorías:

Mejor marca dermocosmética Mejor marca nutricosmética Mejor marca revelación Mejor marca higiene bucal Mejor marca suplementación Mejor producto innovación Mejor campaña de sensibilización Mejor periodista divulgador Mejor campaña en RRSS Mejor marca solar Mejor marca capilar Mejor embajador de marca Mejormedio Mejor creador/a de contenido farmacéutico

El detalle completo de las categorías y los requisitos de participación está disponible en: https://premiosfarmacia.org/categorias/

En esta nueva edición de los Premios Farmacia refuerzan su compromiso con el sector, ofreciendo a los participantes una plataforma para potenciar la visibilidad de sus proyectos y reforzar su posicionamiento en el ecosistema farmacéutico.

Sistema de votación de los Premios Farmacia 2026

Una vez finalice el plazo de inscripción, el jurado seleccionará a los finalistas de cada categoría. Posteriormente, desde el 12 de mayo hasta el 6 de septiembre, se desarrollará la fase de votación abierta al público, en la que los consumidores podrán elegir a sus favoritos a través de la web.

Anterior edición de los Premios Farmacia

En la última entrega de galardones, celebrada en el Palacio de Cibeles de Madrid, se dieron cita numerosos rostros conocidos como la actriz Ana Millán, la modelo Nieves Álvarez, la vicealcaldesa de Madrid Inmaculada Sanz o Naty Abascal, además de grandes profesionales y referentes del sector.

Los galardonados de los Premios Farmacia 2025 fueron:

Mejor marca dermocosmética: La Roche-Posay Mejor marca nutricosmética: Forté Pharma Mejor marca revelación: Superlativa Mejor marca higiene bucal: Oral-B Braun Mejor marca suplementación: Cumlaude Lab Mejor producto innovación: Eucerin Hyaluron- Filler Epigenetic Serum Mejor campaña de sensibilización: Tena Discreet Mejor periodista divulgador: Blanca González Rufino Mejor campaña en RRSS: CeraVe Mejor marca solar: Heliocare Mejor marca capilar: Ducray Mejor embajador de marca: L’Oreal Paris Mejor medio: Vogue Mejor creador/a de contenido farmacéutico: Farmacéutico Fernández Premio a la trayectoria profesional: Carlota Olaizola

Esta edición contó con el apoyo de entidades y compañías de prestigio, entre las que destacan Cencora Alliance Healthcare, Andersen y Farmaciasdirect. Ninguna marca que pueda ser nominada en alguna categoría puede ser patrocinadora del acto de entrega de los Premios Farmacia.