Nueva edición de los Premios Farmacia, los galardones que reconocen la excelencia en el sector

Los ya consagrados Premios Farmacia, anuncian la apertura del plazo de inscripción para la edición de 2026, convirtiéndose en los premios de referencia del sector farmacéutico.
Estos galardones tienen como finalidad reconocer, visibilizar y poner en valor los mejores proyectos, iniciativas y profesionales del sector farmacéutico, que más impacto han tenido durante el último año.
El periodo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 29 de abril y las candidaturas podrán formalizarse a través de la web oficial:
https://premiosfarmacia.org
Categorías de los Premios Farmacia
La tercera edición de los Premios Farmacia reconoce a las marcas, productos, medios y profesionales más destacados en las siguientes categorías:
- Mejor marca dermocosmética
Mejor marca nutricosmética
Mejor marca revelación
Mejor marca higiene bucal
Mejor marca suplementación
Mejor producto innovación
Mejor campaña de sensibilización
Mejor periodista divulgador
Mejor campaña en RRSS
Mejor marca solar
Mejor marca capilar
Mejor embajador de marca
Mejormedio
Mejor creador/a de contenido farmacéutico
El detalle completo de las categorías y los requisitos de participación está disponible en: https://premiosfarmacia.org/categorias/
En esta nueva edición de los Premios Farmacia refuerzan su compromiso con el sector, ofreciendo a los participantes una plataforma para potenciar la visibilidad de sus proyectos y reforzar su posicionamiento en el ecosistema farmacéutico.
Sistema de votación de los Premios Farmacia 2026
Una vez finalice el plazo de inscripción, el jurado seleccionará a los finalistas de cada categoría. Posteriormente, desde el 12 de mayo hasta el 6 de septiembre, se desarrollará la fase de votación abierta al público, en la que los consumidores podrán elegir a sus favoritos a través de la web.
Anterior edición de los Premios Farmacia
En la última entrega de galardones, celebrada en el Palacio de Cibeles de Madrid, se dieron cita numerosos rostros conocidos como la actriz Ana Millán, la modelo Nieves Álvarez, la vicealcaldesa de Madrid Inmaculada Sanz o Naty Abascal, además de grandes profesionales y referentes del sector.
Los galardonados de los Premios Farmacia 2025 fueron:
Mejor marca dermocosmética: La Roche-Posay
Mejor marca nutricosmética: Forté Pharma
Mejor marca revelación: Superlativa
Mejor marca higiene bucal: Oral-B Braun
Mejor marca suplementación: Cumlaude Lab
Mejor producto innovación: Eucerin Hyaluron- Filler Epigenetic Serum
Mejor campaña de sensibilización: Tena Discreet
Mejor periodista divulgador: Blanca González Rufino
Mejor campaña en RRSS: CeraVe
Mejor marca solar: Heliocare
Mejor marca capilar: Ducray
Mejor embajador de marca: L’Oreal Paris
Mejor medio: Vogue
Mejor creador/a de contenido farmacéutico: Farmacéutico Fernández
Premio a la trayectoria profesional: Carlota Olaizola
Esta edición contó con el apoyo de entidades y compañías de prestigio, entre las que destacan Cencora Alliance Healthcare, Andersen y Farmaciasdirect. Ninguna marca que pueda ser nominada en alguna categoría puede ser patrocinadora del acto de entrega de los Premios Farmacia.