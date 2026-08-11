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TerraMaster lanza oficialmente su Programa de Actualización de Almacenamiento

La compañía ofrece descuentos de hasta un 25 % en diversos dispositivos para facilitar la transición de los usuarios hacia entornos de trabajo con inteligencia artificial y alto rendimiento

TerraMaster lanza oficialmente su Programa de Actualización de Almacenamiento
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TerraMaster ha puesto en marcha el ‘Programa de Actualización de Almacenamiento TerraMaster’, una iniciativa dirigida a usuarios que buscan adaptar sus sistemas de gestión de datos a las nuevas exigencias de la inteligencia artificial, la creación de contenidos en alta resolución 4K y 8K, y la optimización de costes frente a los servicios en la nube. Esta campaña promocional se desarrolla del 11 al 18 de agosto de 2026, periodo en el que se aplicarán descuentos de hasta un 25 % en una selección de unidades NAS, DAS y dispositivos all-flash.

El lanzamiento del programa coincide con la disponibilidad del sistema operativo TOS 7, diseñado para mejorar el rendimiento y la experiencia de usuario en dispositivos NAS, incluyendo modelos de generaciones anteriores. Según detalla la propia compañía, el sistema permite a los usuarios implementar módulos específicos de inteligencia artificial según sus necesidades operativas, manteniendo la capacidad de respuesta y fluidez en el resto de tareas de almacenamiento sin requerir actualizaciones obligatorias.

El catálogo promocional contempla diversas soluciones, como el modelo F2-425, pensado para quienes desean migrar desde plataformas de almacenamiento en la nube a una infraestructura privada. Por su parte, para el ámbito profesional, se encuentran opciones como el D1 SSD Pro, que soporta velocidades de lectura de hasta 7.061 MB/s, o el F8 SSD Plus, diseñado para flujos de trabajo de IA y producción de vídeo de alta definición. La compañía destaca que el ecosistema TOS 7 permite que «los dispositivos antiguos y nuevos trabajen en conjunto», optimizando así la gestión de copias de seguridad, la sincronización de archivos y el entretenimiento multimedia.

La oferta comercial también incluye equipos como el F4-425 Pro (N350), con procesador de 8 núcleos y 16 GB de RAM, enfocado en entornos de trabajo local que requieran potencia para multitarea. TerraMaster enfatiza que esta estrategia busca maximizar el valor a largo plazo de sus dispositivos, permitiendo a los entusiastas de HomeLab y a los pequeños estudios profesionales configurar entornos de almacenamiento escalables y adaptados a las exigencias tecnológicas actuales.

Las rebajas, que alcanzan el 20 % o el 25 % dependiendo del modelo, son efectivas durante la semana de promoción a través de la tienda oficial de la marca y sus canales autorizados de distribución global. Los interesados pueden consultar la disponibilidad y las especificaciones técnicas completas en el sitio web oficial de la marca: https://www.terra-master.com/pages/terramaster-upgrade-project.

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Acerca de TerraMaster
TerraMaster es una marca profesional especializada en soluciones de almacenamiento innovadoras para usuarios domésticos, empresariales y corporativos. Centrada en el rendimiento, la fiabilidad y la experiencia de usuario, ofrece productos NAS y DAS de vanguardia para satisfacer una amplia variedad de necesidades de almacenamiento.

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