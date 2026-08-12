FIL Guadalajara 2026: ‘La Sirena & El Gallo’ abre un universo literario inmersivo

Tras seis años de desarrollo, el escritor Jorge Beltrán Mauri presentará en la FIL Guadalajara 2026 la evolución de La Sirena & El Gallo hacia un ecosistema literario inmersivo. La propuesta no consiste únicamente en una novela o en un audiolibro: plantea una forma integrada de experimentar la obra, en la que cada elemento acompaña al lector a entrar en un universo narrativo de identidad propia.

La Sirena & El Gallo, una historia basada en hechos reales, es una novela de realismo mágico contemporáneo ambientada en México. La obra está construida a partir de nueve capítulos: un umbral inicial y ocho reinos simbólicos que recorren temas como el poder, la identidad, la memoria, el exilio, la transformación y el despertar. Sus protagonistas, Cassandra —la Sirena— y Alessandro —el Gallo— encarnan dos fuerzas en tensión permanente: lo marino y lo terrestre, lo femenino y lo masculino, lo visible y lo oculto.

El eje diferencial de esta nueva etapa es el Sistema de Lectura Inmersiva Sincronizada, un modelo propio que integra el libro físico, la narración interpretada, el entorno sonoro y una experiencia digital. No se trata de sustituir la imaginación del lector, sino de intensificar la inmersión emocional y construir una experiencia coherente alrededor del universo de la obra.

«Desde que tengo memoria, no me interesó contar historias. Me interesó construir universos donde el lector no solo lee, sino que habita», afirma Jorge Beltrán Mauri. Con esta propuesta, el autor desarrolla una arquitectura narrativa de múltiples niveles de lectura, concebida para expandirse en formatos como libro físico, eBook, audiolibro y experiencia digital sincronizada.

Publicada en 2026 por S.R. Servicios y Producciones S.L., La Sirena & El Gallo cuenta con 577 páginas y está disponible en ebook y audiolibro a través de plataformas como Amazon, Kobo, Apple Books, Barnes & Noble, La Casa del Libro, Buscalibre, BOL y Thalia.

La presentación oficial se realizará el martes 2 de diciembre de 2026, de 17:00 a 17:50 horas, en el Salón G de la FIL Guadalajara. Jorge Beltrán Mauri estará disponible para entrevistas y cobertura de prensa durante el evento.

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