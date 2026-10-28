Mallorca BJJ & Yoga Festival presenta su novena edición en Andratx

La organización del Mallorca BJJ & Yoga Festival, encabezada por su fundador, Joe Notebaert, ha presentado la novena edición del festival, que se celebra del 26 al 31 de octubre de 2026 en el H10 Blue Mar Hotel de Camp de Mar (Andratx).

El hotel, reservado íntegramente para el festival, acoge las actividades en sus instalaciones y en espacios exteriores habilitados con carpas y más de 500 metros cuadrados de tatamis, ofreciendo un entorno adaptado a las necesidades del evento.

Uno de los principales pilares del festival es la fusión entre el Brazilian Jiu-Jitsu (BJJ) y el yoga, dos disciplinas complementarias. Según ha explicado la organización, el yoga contribuye a mejorar habilidades fundamentales para las artes marciales, como la flexibilidad, la concentración y la serenidad, facilitando también la iniciación al BJJ.

Más allá de estas disciplinas, el festival ofrece un programa de más de 80 actividades, que incluye baile, meditación, actividades acuáticas, talleres y experiencias relacionadas con el bienestar. En palabras de su fundador, el Mallorca BJJ & Yoga Festival representa, ante todo, una oportunidad para conectar personas más allá del deporte.

Esta edición ha registrado un crecimiento del 8% en la participación, con asistentes de diferentes países. Destaca especialmente el aumento de participantes de Estados Unidos, Canadá, Australia, Emiratos Árabes Unidos, Croacia y Alemania, reforzando el carácter internacional y multicultural del encuentro.

El festival también busca acercar la cultura y las tradiciones mallorquinas a los participantes internacionales. Entre las actividades previstas destaca una cena especial que servirá como espacio de convivencia e intercambio cultural, con productos locales y propuestas de la gastronomía mallorquina.

Desde sus inicios, el festival ha tenido una excelente acogida en Mallorca, celebrándose en diferentes municipios. La organización ha reafirmado su intención de continuar desarrollándolo en la isla, contribuyendo a su proyección internacional y apoyando a las escuelas locales de BJJ y yoga.

El evento está cofinanciado con el Fondo del Impuesto del Turismo Sostenible del Govern de les Illes Balears y cuenta con el apoyo de la Fundación Turismo Responsable de Mallorca.

Otro de los aspectos destacados de esta edición es su compromiso con la sostenibilidad medioambiental y la responsabilidad social. La programación incluye una jornada de concienciación ambiental en la que los participantes colaborarán en una limpieza de playa, contribuyendo a la conservación del entorno natural y fomentando prácticas responsables.

En el ámbito social, el festival incorpora clases de defensa personal dirigidas a mujeres, así como charlas sobre el papel de la mujer en las artes marciales, promoviendo la igualdad, el respeto y la participación a través del deporte.

Con esta novena edición, el Mallorca BJJ & Yoga Festival 2026 continúa evolucionando en su oferta deportiva, cultural y social, con el objetivo de consolidarse como un evento internacional de referencia en turismo deportivo y de bienestar, contribuyendo a posicionar Mallorca como destino para este tipo de experiencias.