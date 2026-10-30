Cirujano vascular de Granada desarrolla el Método SinVarix® para estructurar el tratamiento de las varices

El Dr. Fernando Sellés, especialista en Angiología y Cirugía Vascular con más de 20 años de experiencia, ha desarrollado el Método SinVarix®, una metodología propia que organiza la valoración clínica, la selección de las técnicas terapéuticas y el seguimiento de los pacientes con varices mediante protocolos de actuación y criterios clínicos definidos.

El método surge de su experiencia asistencial y de la necesidad de estructurar la toma de decisiones en el tratamiento de las varices, teniendo en cuenta las características de cada paciente, las indicaciones de las distintas técnicas y las recomendaciones de las guías internacionales de escleroterapia.

«El tratamiento de las varices no consiste únicamente en realizar una técnica. También es necesario determinar cuándo está indicada, qué características del paciente deben tenerse en cuenta y cómo planificar el seguimiento», explica el Dr. Sellés. «El Método SinVarix® nace para organizar estos pasos mediante criterios de actuación y protocolos que ayuden a fundamentar las decisiones clínicas».

Una metodología basada en la valoración clínica y los protocolos

El Método SinVarix® estructura las distintas fases del abordaje de las varices, desde la valoración inicial y el diagnóstico vascular hasta la selección del procedimiento y el seguimiento posterior.

La ecografía Doppler desempeña un papel relevante cuando está indicada, ya que permite estudiar la circulación venosa e identificar alteraciones que pueden influir en la planificación terapéutica. A partir de la valoración clínica, se consideran las opciones disponibles y su adecuación a cada caso.

La metodología presta especial atención a la escleroterapia con microespuma y a la crioesclerosis, integrando sus aspectos clínicos y técnicos dentro de un proceso organizado. Su objetivo es facilitar decisiones fundamentadas, favorecer la coherencia en los criterios de actuación y prestar especial atención a la seguridad del paciente.

La existencia de protocolos no implica aplicar el mismo tratamiento a todas las personas. Por el contrario, permite organizar la evaluación de cada caso, identificar las diferencias clínicas y determinar qué alternativas pueden estar indicadas. El criterio médico y la individualización siguen siendo esenciales.

Más información sobre el Método SinVarix®.

Tratamiento de varices en Granada: alternativas según cada caso

Desde su clínica en Granada, el Dr. Fernando Sellés ofrece diferentes opciones para el tratamiento de las varices y las arañas vasculares. Entre ellas se encuentran la escleroterapia con microespuma y la crioesclerosis, además de otros procedimientos que pueden estar indicados según el diagnóstico y las características de la enfermedad venosa.

Muchas personas buscan cómo quitar las varices o eliminarlas sin cirugía convencional. En determinados casos existen procedimientos mínimamente invasivos que permiten tratar las venas afectadas sin recurrir a cirugía convencional. No obstante, la técnica adecuada depende de la valoración médica y no todos los pacientes son candidatos a los mismos tratamientos.

El planteamiento del Método SinVarix® es estructurar la selección terapéutica para que la decisión se base en las características del caso y en las indicaciones de cada procedimiento, en lugar de aplicar una técnica de forma sistemática.

La clínica ofrece información sobre las alternativas para quitar varices y eliminar varices sin cirugía.

Atención presencial en Granada y videoconsulta

La Clínica de Varices del Dr. Fernando Sellés ofrece atención presencial en Granada y videoconsulta cuando las circunstancias clínicas lo permiten. Esta modalidad facilita una primera orientación, la revisión de informes disponibles y la valoración de los siguientes pasos para pacientes de otras localidades.

Cuando se necesita una exploración física o una ecografía Doppler para establecer el diagnóstico o decidir el tratamiento, la videoconsulta no sustituye estas actuaciones.

Las personas interesadas en el tratamiento de varices en Granada pueden consultar la información sobre el especialista, la clínica y sus servicios.

SinVarix Clinic: formación y desarrollo profesional para clínicas y médicos

El Método SinVarix® constituye la base de un proyecto de formación y desarrollo profesional dirigido a médicos y clínicas interesados en incorporar o desarrollar una línea especializada en el tratamiento de las varices. A través de SinVarix Clinic se ofrece un modelo de trabajo basado en protocolos clínicos, formación especializada, criterios de selección terapéutica y soporte profesional para facilitar la aplicación estructurada de la metodología en la práctica clínica.

La iniciativa está dirigida tanto a especialistas que desean ampliar sus recursos terapéuticos como a clínicas que buscan desarrollar su actividad en el tratamiento de las varices mediante un enfoque organizado, con formación en las técnicas contempladas en el método y orientación para su aplicación asistencial.

SinVarix Clinic aspira a establecer una red de profesionales y centros vinculados por una metodología común, con formación y acompañamiento profesional, respetando siempre el criterio médico y la valoración individual de cada paciente.

Las clínicas y los médicos interesados en conocer el método y explorar posibles vías de colaboración pueden obtener más información en sinvarixclinic.com.

Sobre el Dr. Fernando Sellés

El Dr. Fernando Sellés es médico especialista en Angiología y Cirugía Vascular, con más de 20 años de experiencia profesional. Su actividad comprende el diagnóstico vascular, el tratamiento de las varices mediante diferentes procedimientos y el desarrollo del Método SinVarix®, una metodología propia orientada a estructurar la valoración clínica y la toma de decisiones terapéuticas en la patología venosa.