OKasesores gestiona servicios de asesoría para autónomos mediante atención personalizada

La gestión de impuestos, facturas y obligaciones administrativas constituye una parte relevante de la actividad diaria de los trabajadores por cuenta propia. La plataforma OKasesores ha presentado su propuesta de gestoría y asesoría para autónomos, que combina herramientas digitales con la intervención de profesionales, prescindiendo del uso de sistemas automatizados o bots.

El acompañamiento integral comienza en las fases iniciales del negocio, incluyendo el alta en Hacienda y en la Seguridad Social, así como la orientación específica sobre las obligaciones legales vinculadas a cada tipo de actividad profesional. Para aquellos negocios ya operativos, el servicio abarca la organización contable, la preparación y presentación de impuestos, además de la gestión de libros de registro.

La plataforma permite centralizar facturas emitidas y recibidas, gastos, tickets, información de clientes y proveedores. El usuario registra los datos de su actividad en el sistema, mientras que el equipo de asesores se encarga de la supervisión fiscal y contable correspondiente. El alcance del servicio es escalable, pudiendo incluir apoyo en materia laboral y jurídica para la gestión de nóminas, contratos y otras consultas empresariales.

La comunicación se canaliza a través de medios digitales, incluyendo teléfono, videollamada o WhatsApp, para asegurar la asistencia directa. De acuerdo con los datos de la firma, el objetivo es facilitar el intercambio de documentación técnica sin recurrir a respuestas automáticas, permitiendo resolver dudas sobre gastos deducibles y obligaciones tributarias de manera personal.

«Queremos que la gestión fiscal y administrativa no reste tiempo al autónomo para atender su actividad. Por eso combinamos herramientas online con asesoramiento profesional y servicios ajustados a las necesidades de cada negocio», aseguran desde OKasesores.

Los servicios están diseñados para adaptarse a distintos perfiles, desde profesionales que inician su actividad hasta empresas que requieren una gestión delegada más amplia. Según informa la compañía, es posible consultar las tarifas vigentes en su web, dado que los costes y la cobertura de los planes varían según la modalidad seleccionada. En el caso de las sociedades, los presupuestos se elaboran de forma individualizada tras una evaluación específica de las necesidades del cliente.

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