La Fundación Communia semFYC premia proyectos para mejorar la salud mental y combatir la desnutrición infantil

La Fundación Communia semFYC ha entregado este viernes los primeros Premios a la Innovación Social en Medicina Familiar y Comunitaria, en el marco del XLVI Congreso de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), que se ha celebrado en Las Palmas de Gran Canaria. Los galardones han reconocido en su primera edición a dos iniciativas que abordan desafíos sociales y sanitarios desde la Atención Primaria: el bienestar emocional de mujeres migrantes en la Cañada Real Galiana en Madrid y la prevención de la desnutrición infantil en Camerún.

Los proyectos premiados, dotados con 5.000 euros cada uno, destacan por su enfoque comunitario y por impulsar nuevas formas de colaboración entre profesionales sanitarios, entidades sociales y población local. Ambas buscan reducir las desigualdades en salud, facilitar el acceso a los recursos sanitarios y desarrollar intervenciones que puedan mantenerse en el tiempo y reproducirse en otros territorios.

Para Remedios Martín Álvarez, presidenta del Patronato de la Fundación Communia semFYC, estos premios representan una oportunidad para reconocer la dimensión social de la especialidad: «La Medicina de Familia conoce de primera mano cómo las condiciones de vida influyen en la salud de las personas. Estos dos proyectos demuestran que la innovación también consiste en escuchar a las comunidades, trabajar con ellas y construir respuestas que lleguen a quienes encuentran más barreras para acceder a la atención sanitaria».

// Premio Nacional: apoyo emocional y redes comunitarias para mujeres migrantes de la Cañada Real

El Premio Nacional ha distinguido el proyecto «Promoción de la Salud Mental e integración social de mujeres migrantes en el ámbito de la Cañada Real Galiana», coordinado por Cristina Berriochoa Martínez de Pisón, médica de familia del Centro de Salud Villablanca de Madrid, en colaboración con la Asociación de Mujeres Árabes Luchadoras (AMAL), creada por mujeres residentes en este asentamiento madrileño.

La iniciativa busca mejorar el bienestar emocional y la integración social de mujeres migrantes que conviven con situaciones de vulnerabilidad económica, dificultades de acceso a los servicios públicos, aislamiento y sobrecarga de cuidados. A estas circunstancias se añaden las consecuencias emocionales del proceso migratorio y las barreras culturales y lingüísticas que, en ocasiones, dificultan la identificación y el abordaje de los problemas de salud mental.

Para responder a estas necesidades, el programa plantea una intervención comunitaria que combinará ocho talleres de educación para la salud mental con espacios grupales de encuentro y apoyo mutuo. Las sesiones abordarán cuestiones como el duelo migratorio, la soledad no deseada, la crianza, la violencia de género, el estigma asociado a la salud mental y las estrategias para afrontar situaciones de estrés. También se facilitará información sobre los recursos sanitarios y sociales disponibles y su funcionamiento.

Igualmente, el proyecto contará con un equipo interdisciplinar de profesionales de medicina, enfermería, trabajo social, fisioterapia y otras disciplinas, junto con especialistas en psicología y mediación intercultural de AMAL. Esta colaboración permitirá adaptar las actividades a las necesidades culturales y lingüísticas de las participantes y acercar la atención sanitaria a mujeres que habitualmente encuentran mayores dificultades para acceder a ella.

Las propias mujeres de la comunidad participarán activamente en el desarrollo de las actividades y en la creación de redes de apoyo. El objetivo es que estos espacios de encuentro no solo favorezcan el intercambio de experiencias, sino que también contribuyan a generar vínculos duraderos y a convertir a algunas participantes en referentes para otras mujeres de su entorno.

La iniciativa busca ir más allá de la transmisión de información sanitaria, promoviendo relaciones de confianza, fortaleciendo los vínculos entre las participantes y acercando los recursos sanitarios a quienes más los necesitan. Para ello, apuesta por conectar la Atención Primaria con el trabajo comunitario de mujeres profundamente arraigadas en el territorio.

La intervención incorporará también una evaluación de los cambios en el bienestar emocional, la percepción de soledad y el conocimiento de los recursos sociosanitarios. Sus resultados permitirán valorar la efectividad del programa y estudiar su posible adaptación a otros equipos de Atención Primaria que trabajan con poblaciones en situación de vulnerabilidad.

// Premio Internacional: prevención y tratamiento de la desnutrición infantil en Camerún

El Premio Internacional ha recaído en «NUTRI-m: una intervención comunitaria para reducir la desnutrición infantil en Camerún», proyecto presentado por el especialista de familia Joan Torras Borrell, en colaboración con Fundación Recover, Hospitales para África, entidad promotora de la iniciativa.

La intervención se desarrollará en el distrito de Bogo, en el Extremo Norte de Camerún, una región afectada por la inseguridad alimentaria, los desplazamientos de población y las dificultades de acceso a los servicios sanitarios. Según los datos de la Fundación Recover, la desnutrición afecta a más del 38 % de los menores de cinco años de este territorio, donde la pobreza y las limitaciones del sistema sanitario dificultan tanto la detección precoz como el seguimiento de los casos.

El proyecto prevé beneficiar a 350 niños y niñas menores de cinco años y a 250 madres, padres y personas cuidadoras, mediante un programa de cribado nutricional, atención clínica, seguimiento y educación para la salud. También contempla la formación de dos profesionales sanitarios locales y dos mujeres líderes comunitarias, con el propósito de reforzar las capacidades de atención y prevención de la desnutrición desde el propio territorio.

Su principal innovación consiste en combinar la atención presencial con NUTRI-m, una plataforma digital que registra parámetros nutricionales, permite identificar situaciones de desnutrición y facilita el seguimiento individualizado de cada menor. Esta herramienta ayuda a orientar las decisiones clínicas y a evaluar la evolución de los casos. Además, el personal sanitario podrá acceder al apoyo de especialistas voluntarios mediante la plataforma de telemedicina de Fundación Recover.

La participación comunitaria será otro de los elementos centrales de la intervención. Las mujeres líderes recibirán formación para desarrollar actividades de sensibilización sobre alimentación infantil, lactancia, higiene y reconocimiento de signos de alarma, utilizando materiales adaptados a la realidad cultural y lingüística de las familias. El programa también llegará a comunidades y campamentos de población desplazada, con el fin de acercar la prevención y la atención sanitaria a quienes encuentran mayores barreras de acceso.