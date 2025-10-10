Estas cuatro ciudades españolas están entre las más bonitas de Europa

España vuelve a brillar en el mapa turístico internacional gracias a la última edición del ranking de la revista Travel + Leisure, que selecciona cada año las 15 ciudades más bonitas del mundo. En esta ocasión, el listado ha otorgado un papel protagonista a España, con cuatro ciudades entre las más destacadas de Europa.

Este reconocimiento, votado por casi 180.000 lectores, no solo resalta el valor cultural, histórico y arquitectónico de estas urbes, sino también la hospitalidad de sus habitantes, su gastronomía y la calidad de los servicios que ofrecen. Este tipo de galardones impactan directamente en nuestro país, ya que aumentan la visibilidad de las ciudades y refuerzan su atractivo.

Sevilla y Granada: Andalucía en lo más alto

Andalucía ha logrado una hazaña histórica con la presencia de Sevilla y Granada en el podio europeo, situándose en los puestos 2º y 3º tras Florencia. La capital hispalense alcanzó una puntuación de 89,49 sobre 100, mientras que la ciudad nazarí obtuvo 89,48, confirmando que ambas son destinos de referencia mundial.

Sevilla enamora con su mezcla de tradición y modernidad. Su Catedral y la Giralda son iconos globales, y su vida callejera la convierte en una ciudad vibrante durante todo el año. Granada, por su parte, brilla gracias a la Alhambra, su herencia árabe y su ambiente universitario, que la hacen única en Europa. Su posición en el ranking refuerza la ciudad como un destino donde la tradición convive con una vida cultural joven y dinámica.

Madrid: la capital que seduce por su vitalidad

En el octavo puesto de la clasificación, con 88,02 puntos, aparece Madrid, la capital española. Su capacidad de combinar modernidad y tradición ha sido clave para conquistar a los votantes. El Museo del Prado, el Parque del Retiro o la Gran Vía son solo algunos de los lugares que consolidan a la ciudad como un destino turístico de primer nivel.

Pero Madrid no solo atrae a turistas. En los últimos años se ha convertido en un imán para nómadas digitales y expatriados gracias a su conectividad internacional, su oferta laboral y su calidad de vida.

Córdoba: tradición, historia y autenticidad

La cuarta ciudad española en el ranking es Córdoba, que ocupa el puesto 13º con 87,22 puntos. Su casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad, y la imponente Mezquita-Catedral son símbolos de su atractivo internacional. Los votantes de Travel + Leisure han sabido reconocer la singularidad de una ciudad que conserva su identidad, al tiempo que se adapta al visitante moderno.