El nuevo barrio de Paracuellos de Jarama con más de 7.200 viviendas nuevas

El municipio madrileño de Paracuellos de Jarama se prepara para un salto urbanístico sin precedentes. El Ayuntamiento impulsa Miramadrid 2, un megaproyecto residencial y sostenible con más de 7.200 viviendas, amplias zonas verdes y un nuevo polo industrial que redefinirá el norte de Madrid.

Un nuevo modelo urbano al norte de Madrid

Paracuellos de Jarama, tradicionalmente un municipio de carácter residencial, se prepara para protagonizar una de las transformaciones urbanas más ambiciosas de la Comunidad de Madrid. Con el lanzamiento de Miramadrid 2, el Ayuntamiento quiere consolidar al municipio como una alternativa real a los grandes desarrollos metropolitanos como Valdebebas o Los Berrocales, pero con una identidad propia: sostenible, conectada y socialmente diversa.

El nuevo barrio ocupará una superficie de 2,1 millones de metros cuadrados y supondrá la construcción de 7.233 nuevas viviendas, más de la mitad de ellas protegidas. El proyecto se ha concebido como un modelo de colaboración público-privada, con el objetivo de equilibrar el crecimiento residencial con el desarrollo económico y medioambiental.

Ocho años de desarrollo y tres fases para un crecimiento equilibrado

El Programa de Actuación Urbanística (PAU-2) divide la ejecución de Miramadrid 2 en tres fases a lo largo de ocho años (2027–2034):

En la primera fase (2027–2030)

se construirán 4.040 viviendas, de las cuales 3.716 serán de protección pública. Se trata de un bloque inicial clave para garantizar el acceso a vivienda asequible desde el inicio del proyecto. La segunda fase (2030–2032) incorporará 2.247 viviendas libres, principalmente en bloque, junto a algunas unifamiliares.

incorporará 2.247 viviendas libres, principalmente en bloque, junto a algunas unifamiliares. La tercera fase (2032–2034) completará el barrio con 946 viviendas unifamiliares libres, distribuidas entre pareadas y aisladas.

Medio millón de metros cuadrados verdes y movilidad sostenible

El componente ambiental es uno de los pilares de Miramadrid 2. El plan reserva 554.958 metros cuadrados a zonas verdes, lo que supone un 28% de la superficie neta total. Estas áreas estarán articuladas en parques lineales, corredores peatonales y áreas de ocio comunitario, concebidas para fomentar la movilidad peatonal y ciclista y reducir la dependencia del coche privado.

El proyecto contempla, además, la creación del “Parque Central”, un pulmón verde que conectará las distintas áreas residenciales y se convertirá en el eje social del nuevo barrio. A ello se suman las Rondas Norte y Sur, dos grandes ejes viarios que unirán Miramadrid 2 con Miramadrid 1 y el casco histórico, mejorando la conectividad interna. También se prevén nuevos accesos directos a la M-50, facilitando la comunicación con el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y el resto de la metrópoli.

Un polo industrial para impulsar el empleo local

Uno de los grandes valores añadidos del proyecto es la creación del Sector 15, un ámbito industrial y logístico de 450.700 metros cuadrados que pretende atraer inversión y generar empleo estable para los vecinos del municipio.

Este nuevo polo económico busca diversificar la estructura productiva de Paracuellos, tradicionalmente dependiente del sector servicios y la actividad residencial. Se prevé que las nuevas instalaciones sirvan de base a empresas tecnológicas, de distribución y de energía, gracias a su ubicación estratégica junto a la M-50 y el aeropuerto.