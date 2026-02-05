Mercado hipotecario 2026: ¿Es buen momento para invertir en un piso?

Al adentrarnos en 2026, muchos se preguntan si ahora es un buen momento para dar el paso de adquirir una vivienda. Entre consultas con asesores hipotecarios y reuniones con entidades bancarias, la respuesta no es sencilla, pero sí puede articularse a partir de los indicadores más relevantes del mercado actual en España.

Durante los últimos meses, el principal índice al que se referencian muchas hipotecas, el Euríbor ha mostrado cierta estabilidad en niveles que para muchos compradores resultan más llevaderos que en años anteriores. Según datos oficiales publicados recientemente en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el tipo Euríbor a un año se situó alrededor del 2,267% a cierre de 2025, confirmando la situación de referencia para contratos futuros en 2026, aunque con variaciones por plazos menores que fluctúan ligeramente mes a mes.

Desde el punto de vista del volumen de créditos hipotecarios, se espera que puedan incrementarse y en 2026 podrían llegar a superar las 500.000 hipotecas firmadas según las previsiones realizadas. Esta cifra indica una actividad sostenida y un interés por parte de los bancos en ofrecer financiación, especialmente si los perfiles de los solicitantes son sólidos y con buena solvencia.

Otro factor esencial a mirar atentamente es la evolución de los precios de la vivienda. Las principales estadísticas y análisis del sector inmobiliario en España apuntan a que los precios seguirán al alza este 2026, aunque con ritmos de crecimiento más moderados que en años anteriores. Algunas previsiones hablan de incrementos de precios residenciales del entorno del 5% al 8% durante 2026, impulsados por la presión de la demanda y la oferta aún insuficiente de vivienda disponible para comprar. Esta tendencia se ha reflejado también en diversos análisis de mercado realizados en años recientes en que se señala que ciudades como Madrid, Barcelona y otras zonas urbanas siguen registrando una fuerte presión sobre los precios por la escasez de ofertas comparado con la demanda.

Entonces, ante la pregunta de ¿es un buen momento para comprar un piso?, los expertos en el sector hipotecario responden que depende en gran medida del perfil del comprador y de su situación financiera. Para quienes planean vivir en la vivienda durante muchos años y tienen estabilidad laboral y capacidad de ahorro, comprar ahora puede protegerlos frente a nuevas posibles subidas de precio. Sin embargo, resulta igualmente importante elegir bien el tipo de hipoteca: fija, variable o mixta, analizar escenarios futuros, comparar entre productos y negociar con las entidades financieras.

Por otra parte, hay que ser consciente de los riesgos: si bien las tasas parecen relativamente estables, cualquier cambio en la política monetaria del BCE o una volatilidad económica inesperada podría repercutir en los tipos de interés o en el acceso al crédito. Estoy pensando concretamente en la actual crisis en Irán, o el desarrollo de la guerra en Ucrania. Además, los precios de la vivienda siguen altos en muchas zonas, lo que significa que esperar un descenso sustancial podría no ser una estrategia efectiva si las perspectivas de mercado no cambian de manera significativa.