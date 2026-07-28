Así es el refugio minero escondido en los Pirineos diseñado por Gaudí

Durante más de un siglo, el Xalet del Catllaràs fue una rareza modernista escondida entre montañas. Hoy, tras la confirmación oficial de que fue diseñado por Antoni Gaudí, deja de ser un simple refugio minero para convertirse en una pieza estratégica del patrimonio catalán.

De alojamiento minero a activo patrimonial

Construido entre 1901 y 1908, el Xalet del Catllaràs fue concebido como residencia para los ingenieros que trabajaban en las minas de carbón impulsadas por Eusebi Güell, el gran mecenas de Gaudí. Su ubicación, en plena montaña prepirenaica, al norte de Barcelona, explicaba tanto su función como su posterior invisibilidad mediática.

La falta de documentación había mantenido en duda la autoría durante décadas. Sin embargo, un análisis técnico liderado por el profesor Galdric Santana Roma (UPC) ha identificado en el edificio soluciones estructurales inequívocamente gaudinianas.

El resultado: el Berguedà suma oficialmente una obra del arquitecto más internacional de Cataluña.

Las claves arquitectónicas que delatan a Gaudí

Más allá de la narrativa histórica, lo que ha confirmado la autoría es la técnica:

Arco catenario estructural , sello inequívoco del arquitecto.

, sello inequívoco del arquitecto. Uso avanzado de geometría reglada , adelantada a su tiempo.

, adelantada a su tiempo. Bóvedas de ladrillo y arcos apuntados característicos.

característicos. Muros interiores dispuestos en ángulos de 45 grados .

. Fachada asimétrica con una potente presencia escultórica.

Una escalera de caracol central que actúa como núcleo vertebrador.

que actúa como núcleo vertebrador. Diseño adaptado a la climatología extrema para evacuar la nieve.

Es una arquitectura pensada para resistir, optimizar espacio y responder al entorno natural, algo que hoy conecta directamente con los principios de sostenibilidad y eficiencia.

El misterio: ¿por qué Gaudí no lo firmó?

La explicación más aceptada es pragmática. La lejanía del Berguedà impidió a Gaudí supervisar la obra personalmente. Las modificaciones realizadas durante la construcción habrían provocado que el arquitecto no reconociera oficialmente el resultado final.

En aquellos años, además, estaba inmerso en proyectos como la Casa Batlló y el Parc Güell, el momento de mayor intensidad creativa de su carrera. Diseñar un refugio industrial en una zona remota parecía incompatible con su agenda, aunque la lealtad a Güell lo explica todo.

Un activo cultural en un año simbólico

La confirmación coincide con el centenario del fallecimiento de Gaudí y con nuevos hitos en la Sagrada Familia, que continúa transformando el perfil urbano de Barcelona.

Mientras el templo sigue atrayendo millones de visitantes, el Xalet del Catllaràs ofrece algo diferente: una versión íntima y funcional del genio modernista, integrada en plena naturaleza.