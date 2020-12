Dos inesperados ‘golpes’ dan un giro dramático al futuro profesional y judicial de Rafael Amargo

Rafael Amargo ha recibido dos malas noticias, que afectan a su futuro profesional y al judicial. En este último término, la Fiscalía de Madrid ha decidido recurrir su puesta en libertad, que le otorgó el juez el pasado 3 de diciembre, y ha solicitado el ingreso inmediato en prisión provisional del bailaor granadino de 45 años.

Amargo fue puesto en libertad el pasado 4 de diciembre tras prestar declaración en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid. El bailaor pasó tres días en los calabozos acusado de los supuestos delitos de tráfico de drogas y pertenencia a banda criminal. Entonces, el fiscal ya se mostró contrario a que saliera de prisión.

Sin embargo, la jueza actuó en contra del criterio del ministerio público, por lo que el granadino terminó fuera y proclamando a los cuatro vientos su inocencia. “Mi casa es una casa donde hay mucha alegría, donde hay muchos artistas y donde se reúne gente. ¿Yo? ¿Que trapicheo? Soy un tío que me gusta la fiesta, que me gusta divertirme porque me gusta celebrar”, aseguraba nada más abandonar el lugar.

Dos semanas después, la Fiscalía ha decidido recurrir con una apelación a la Audiencia Provincial la libertad provisional tanto de Rafael Amargo como de los otros tres acusados ya que entiende que se dan los requisitos legales para que esto ocurra. En el recurso que se ha hacía público el miércoles, el fiscal ha pedido que se revoque la libertad provisional al granadino “en el sentido de acordar en su lugar la medida cautelar de prisión provisional comunicada y sin fianza” por los delitos de pertenencia a banda criminal y tráfico de estupefacientes.

En lo profesional tampoco le van mejor las cosas. La actriz Blanca Romero no actuará, como había firmado, en la obra de Amargo. Después de muchas especulaciones, Romero rompía su silencio y explicaba, a La Vanguardia, los motivos por los que no actuará en ‘Yerma’: “la presión mediática no me ayuda a cumplir un sueño que tenía desde pequeña. Todo se ha ensombrecido y se ha liado como nadie esperaba. Pero creo que la vida dispone y dios propone, ya será en otra ocasión».

Con estas palabras, la actriz confirma que ha decidido no estar presente en Yerma.