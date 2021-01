Muere tomando un café la influencer Emily Mitchell, que estaba embarazada de su quinto hijo

Produce escalofríos. Se encontraba tomando un café y unas tostadas cuando empezó a encontrarse mal.

Emily Mitchell tenía cuatro hijos, estaba embarazada del quinto y no tenía dolencia conocida alguna.

La influencer norteamericana Emily Mitchell, reconocida en las redes sociales por su cuenta de Instagram The Hidden Way, murió repentinamente el pasado 22 de diciembre de 2020.

“Nuestra querida Emily y su precioso bebé no nacido nos dejaron inesperadamente en la mañana del 22 de diciembre de 2020. Nuestros corazones están rotos y su alegre presencia será muy extrañada por muchos”, señala un mensaje incluido en la página de GoFundMe creada por Allyson Speake, amiga de Mitchell, para recaudar fondos para la familia.

La influencer estaba casada con Joseph Mitchell, con quien tenía cuatro hijos: Finn, Isla, Edie y Lulu.

El viernes 1 de enero, Speake agradeció a los que habían donado, que permitieron superar hasta el momento la barrera de los 100.000 dólares.

“Muchas gracias por todo su apoyo. Su familia se sorprendió por la efusión de amor de su comunidad en Instagram (…) Juntos hicimos más que eso para apoyarlos, y aunque esto no les quitará el dolor, sabemos que este regalo significa mucho para ellos. Gracias, siempre”.

Lo recaudado será destinado a la educación de este año de los hijos de Emily y Joe, “así como a los muchos costos que Joe y los niños enfrentarán mientras se adaptan a la vida sin Emily”.

La mañana del pasado 22 de diciembre, Mitchell comenzó a sentirse mal mientras tomaba un café. De forma repentina se desplomó y falleció en su casa. La familia llamó a los servicios de emergencia, pero nada pudieron hacer por ella y el bebé en camino.

Hasta el momento se desconocen las causas del deceso. “Ella partió de su hogar para estar con el Señor. Los médicos todavía están trabajando en encontrar las respuestas para su familia. Actualizaremos a todos con la información cuando la obtengamos”, indica la publicación en GoFundMe.

La influencer y su familia manifestaban siempre una profunda creencia en la fe cristiana. Además, fomentaba la vida en familia: todas sus publicaciones en la cuenta The Hidden Way muestran su vida familiar en la casa de campo en la ciudad de Westerley, estado de Rhode Island.

El último post, Mitchell lo publicó el pasado 8 de diciembre: “Esta será mi quinta cesárea. Sea cual sea la forma en que llegue su bebé, sepa que SU EXPERIENCIA es válida y digna. No eres menos madre si necesitas una intervención médica de emergencia, si tienes una cesárea planeada o una epidural. No eres una madre ‘mejor’ si tuviste un parto en casa o un parto vaginal sin medicación. ¿Y si criaste a tus hijos mediante la adopción o el alquiler de vientres o la mezcla de familias? Esos son TUS bebes y te sientas orgullosa en la mesa de la maternidad”.

“Mi plan nunca fue tener cinco cesáreas. Pero puedes estar seguro de que estoy muy agradecida por ellas. Incluso si me apené con la primera por perderme lo que se suponía que era la ‘verdadera experiencia de la maternidad’. ¿Cómo me siento ahora? No importa cómo lleguen aquí. Sólo importa que lleguen. Y son tan profundamente AMADOS”.