Los guantes de Rubén Rondón: su dura infancia no le ha impedido ser campeón del mundo y modelo

A muchos no le sonará su nombre, pero será por poco tiempo porque el joven tiene por delante un futuro prometedor. Rubén Rondón (Rubenthai en redes sociales) en lo deportivo su palmarés en el duro arte marcial del muay thai ya es envidiable: campeón del mundo, siete campeonatos de España y cuarenta y tres combates ganados de cuarenta y seis disputados. Como modelo tiene también una excelente proyección, trabaja con varias agencias, protagoniza anuncios y participa en varios programas de televisión…

Ahora Rubén, con 19 años, ha lanzado una línea de guantes de boxeo absolutamente espectacular. Con su firma y diseño exclusivo que pone a la venta para impulsar su más que prometedora carrera deportiva, en el horizonte más próximo, en pocas semanas, a la vista está competir en el campeonato del mundo.

Rubén Rondón no lo ha tenido fácil. En una reciente entrevista en COPE el joven se sinceraba con los oyentes. Nacido y criado en un conflictivo barrio de Madrid, Rubenthai creció entre los golpes que le dieron en el colegio y la calle de la droga. Su padre le echó de casa ya siendo menor y se fue con lo puesto a Guadalajara para ser campeón del mundo de artes marciales cuando solo era amateur, en ese tiempo dormía en el suelo.

El divorcio de sus padres le ha marcado: “Me afectó pero fue más tarde, con 16 o 17 años. Cuando era más pequeño no me enteraba. Yo aprendí artes marciales por defenderme y por las películas, me encantaban las de artes marciales como Karate Kid. El muay thai no es kárate sino arte marcial y deporte de contacto, de los más duros que existen, se puede golpear con todo. Lo elegí porque quería ser el más duro, pero empecé con kárate antes porque era más suave, no había tanto contacto. Aquí entrenamos para el combate”, decía a los oyentes de Fin de Semana de COPE.

Rubén Rondón reconoce que tiene una “furia dentro”, debido a los “problemas que he tenido anteriormente, los que tengo a diario también, entrenando se me quita mucha ansiedad. Me permite sacar cosas que llevo dentro para desahogarme, por eso peleo cada poco tiempo, para sentirme mejor. Todo el mundo debería practicarlo de hecho”.

Rubén prometió a su madre que, cuando él tuviera dinero, le compraría una casa: “Se lo dije y se echó a llorar. Va muy bien la cosa, en unos años lo consigo cien por cien seguro, y el otro día estuve con ella en otra entrevista, se lo dije y ella también está segura”.

Sobre consejos daría a jóvenes que se encuentran como él, haciendo frente a acoso escolar y con un potencial por descubrir, lo tiene claro: “Que sigan luchando por lo que quieren, los problemas están por algo y si los superan van a llegar a más. Si se estancan no van a ser nadie, ellos deciden”.

Además, Rubén Rondón da clases de Muay Thai en un gimnasio de Pilar de Chamartín, todo eso hasta que cumpla su sueño: “llegar a lo más alto, las ligas grandes, y ser el número 1 para ayudar a mi madre. Me gusta superarme hasta que me dé el cuerpo, a mí me quedan unos 10 años, luego seguiré con la moda y otros proyectos que tengo”.